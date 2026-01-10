Villarreal vs. Alavés (3-1)
Toni Martínez: “Hemos hecho una primera parte muy digna, pero en un abrir y cerrar de ojos íbamos 3-0”

Euskaraz irakurri: Toni Martinez: "Lehen zati oso duina egin dugu, baina konturatu orduko 3-0 gindoazen"
El Alavés ha sufrido una contundente derrota ante el Villarreal a pesar de haber jugado una buena primera parte. Toni Martínez ha marcado el tanto del conjunto babazorro con un potente disparo en el minuto 85. 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

