Villarreal vs Alaves
Chacho Coudet: "Hirugarren postuan dagoen talde bat gelditzeko, bigarren taldeko bost jokalari ditut"

Villarreal vs. Alavés. Rueda de prensa de Chacho Coudet
Chacho Coudet. Argazkia: EITB
Osasunarekin galdu eta Oviedorekin berdindu ondoren, babazorroek denboraldi bikaina osatzen ari den Vila-reali egingo diote bisita. 

Azken jardunaldietako emaitzak aldekoak izan ez badira ere taldea biharko azterketarako prest da.

Bere taldeak bizi duen momentuaz eta biharko neurketaz mintzatu da Chacho Coudet.

