Chacho Coudet: "Hirugarren postuan dagoen talde bat gelditzeko, bigarren taldeko bost jokalari ditut"
Osasunarekin galdu eta Oviedorekin berdindu ondoren, babazorroek denboraldi bikaina osatzen ari den Vila-reali egingo diote bisita.
Azken jardunaldietako emaitzak aldekoak izan ez badira ere taldea biharko azterketarako prest da.
Bere taldeak bizi duen momentuaz eta biharko neurketaz mintzatu da Chacho Coudet.
Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.
Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.
Chacho Coudet: "Nire nahia igandean partida ona egitea eta irabaztea da"
Babazorroek Oviedo hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Azken sei jardunaldietan bost porrot jaso ondoren, igandean irabaztea oso garrantzitsua da Alavesentzat.
Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko
Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.
Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
Babazorroek ezin izan dute Kataluniako taldearen maila berdindu, eta amaitutzat eman dute euren bidea txapelketan.
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Coudet, Jonnyren eta Boyeren lesioez: "Sevillaren aurkako partida nahiko garesti atera zaigu"
Argentinako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan du". Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izan delako etsituta agertu da: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa "ziurrenik, konplexuagoa izango da".
Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol batek Alaves final-zortzirenetara sailkatu du, Sevilla menderatuta
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia eragin du, eta, handik gutxira, min hartuta, ordezkatu behar izan dute.