Chacho Coudet: "Para parar a un tercer equipo tengo cinco jugadores del filial"
El Alavés, después de perder con Osasuna y empatar con el Oviedo, visita mañana a un Villarreal que no afloja, ahora mismo es tercero.
Sobre el momento que vive su equipo y el partido de mañana, ha hablado el Chacho Coudet.
