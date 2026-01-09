Villarreal vs. Alavés
Chacho Coudet: "Para parar a un tercer equipo tengo cinco jugadores del filial"

Villarreal vs. Alavés. Rueda de prensa de Chacho Coudet
18:00 - 20:00
Chacho Coudet. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Eduardo Coudet: "Hirugarren talde bat gelditzeko bigarren taldeko bost jokalari ditut"
Última actualización

El Alavés, después de perder con Osasuna y empatar con el Oviedo, visita mañana a un Villarreal que no afloja, ahora mismo es tercero. 

Sobre el momento que vive su equipo y el partido de mañana, ha hablado el Chacho Coudet. 

Alavés LaLiga EA Sports

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
