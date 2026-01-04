ALAVES VS OVIEDO (1-1)

Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"

Lucas Boyé: “Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta; no hemos logrado el objetivo”
18:00 - 20:00
Lucas Boyé. Argazkia: EITB
EITB

Alaveseko jokalaria pozik agertu da golarekin, baina hiru puntuak ez dituztela lortu deitoratu du, partidan zehar aukerarik izan ez dutelako. Hala ere, hurrengo jardunaldiei begira sailkapena iraultzea espero du.

 

Futbola Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

