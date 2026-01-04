ALAVÉS VS. OVIEDO (1-1)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Boyé: "Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta"

Lucas Boyé: “Necesitábamos comenzar el año de una manera distinta; no hemos logrado el objetivo”
18:00 - 20:00
Lucas Boyé. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Boye: "Urtea beste modu batean hasi behar genuen"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Alavés se ha mostrado satisfecho con el gol, pero ha lamentado que no han conseguido los tres puntos por falta de ocasiones durante el partido. No obstante, espera que de cara a las próximas jornadas puedan revertir la clasificación.

 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X