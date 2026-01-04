EA SPORTS LIGA

Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)

Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek aulkitik sartu da bere taldea salbatzeko.
VITORIA, 04/01/2026.- El centrocampista del Alavés Carlos Aleñá (d) controla el balón ante dos rivales del Oviedo en el partido de LaLiga que se disputa este domingo en el estadio de Mendizorroza. EFE / L. Rico
Alaves vs Oviedo. Argazkia: EFE
Alavesek bana berdindu du Real Oviedoren aurka igande honetan Mendizorrotzan jokatu den EA Sports Ligako 18. jardunaldiko partidan. Viñasek aurretik jarri ditu bisitariak, baina Boyek zelaira sartu da bere taldea salbatzeko.

Lehen zatian intentsitate handiko futbola ikusi da. Bi taldeek erasoko jokoa aukeratu dute, eta 20. segundurako babazorroek lehen gol aukera izan dute: eskuin hegaletik egindako erdiraketa ona, gutxigatik iritsi ez dena Aleña.

Baina Oviedo ere, puntu premian, ez da atzean geratu, eta arrisku bat edo beste sortu du. Siverak erdiraketa pozoitu bat eten behar izan du, eta Fede Vinasek huts egin du.

Ordu erdira, Pablo Ibañez markagailua irekitzeko zorian izan da, area kanpotik egindako jaurtiketa batekin, baina baloiak langa jo du. Calebek ere saiatu nahi izan du, baina aurkariaren atezainak gelditu egin du baloia.

Lehen zatia ia amaituta, Reinak bakar-bakarrik sartu ahal izan du gola, baina Sivera gainera etorri zaio jaurtiketa itxi eta bere taldea salbatzeko.

Bigarren zatia hasi eta gutxira Oviedo aurretik jarri da, Viñasen zartako batekin amaituz  taldeko jokaldia (0-1).

Lucas Boye aulkitik sartu da, eta bere presentzia funtsezkoa izan da partida berdintzeko. Falta baten ondoren, gol ikusgarria sartu du Mendizorrotza altxatzeko (1-1).

Azken minutuak zoramenezkoak izan dira. Viñasek eta Benavidezek bigarren txartel horia ikusi dute, eta bi taldeek garaipenaren golaren bila jarraitu dute, baina markagailua ez da mugitu eta berdinketak zapore txarrarekin utzi ditu bi taldeak. 

