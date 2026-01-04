Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)

Pero el Oviedo, necesitado de puntos, tampoco se ha quedado atrás, y ha creado alguna que otra ocasión de peligro. Sivera ha tenido que intervenir en un centro envenenado, y Fede Vinas ha fallado una clarísima ocasión que ha metido miedo en la afición local.

A la media hora, Pablo Ibañéz ha estado a punto de abrir el marcador con un tiro desde fuera el área, pero el balón se ha estrellado en el larguero. Calebe también lo ha querido intentar, pero el portero rival ha detenido el chut.

Casi finalizada la primera parte, Reina ha podido marcar totalmente solo, pero Sivera se le ha lanzado encima para taponar el disparo y salvar a su equipo.

Al de poco de comenzar la segunda mitad el Oviedo se ha puesto por delante. Una jugada en equipo que ha acabado con un zambozazo de Viñas (0-1).