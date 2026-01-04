LALIGA EA SPORTS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)

Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.
VITORIA, 04/01/2026.- El centrocampista del Alavés Carlos Aleñá (d) controla el balón ante dos rivales del Oviedo en el partido de LaLiga que se disputa este domingo en el estadio de Mendizorroza. EFE / L. Rico
Alavés vs. Oviedo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek eta Oviedok berdinketa sinatu dute partida estu batean (1-1)
author image

EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha empado a uno contra el Real Oviedo este domingo en el partido de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.

En la primera parte se ha visto un fútbol de gran intensidad. Ambos conjuntos han optado por el juego ofensivo, y ya para el segundo 20 los babazorros han tenido la primera gran ocasión de gol: buen centro desde la banda derecha, que no llega por poco Aleñá.

Pero el Oviedo, necesitado de puntos, tampoco se ha quedado atrás, y ha creado alguna que otra ocasión de peligro. Sivera ha tenido que intervenir en un centro envenenado, y Fede Vinas ha fallado una clarísima ocasión que ha metido miedo en la afición local.

A la media hora, Pablo Ibañéz ha estado a punto de abrir el marcador con un tiro desde fuera el área, pero el balón se ha estrellado en el larguero. Calebe también lo ha querido intentar, pero el portero rival ha detenido el chut.

Casi finalizada la primera parte, Reina ha podido marcar totalmente solo, pero Sivera se le ha lanzado encima para taponar el disparo y salvar a su equipo.

Al de poco de comenzar la segunda mitad el Oviedo se ha puesto por delante. Una jugada en equipo que ha acabado con un zambozazo de Viñas (0-1).

Lucas Boyé ha entrado desde el banquillo, y su presencia ha sido clave para igualar el encuentro. De una falta directa, ha metido un golazo por toda la escuadra para levantar a todo Mendizorroza (1-1).

Los minutos finales han sido de locura. Viñas y Benavídez han visto la segunda tarjeta amarilla, por lo que han sido expulsados. Los dos equipos han seguido buscando el gol de la victoria, pero el marcador no se ha movido y el empate deja con mal sabor de boca a ambos conjuntos. 

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Goles Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Rueda de prensa de Coudet previa al Alaves-Sevilla de Copa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"

"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo",  ha recordado.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X