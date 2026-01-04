Alavés y Oviedo sellan el empate en un tenso choque (1-1)
El Deportivo Alavés ha empado a uno contra el Real Oviedo este domingo en el partido de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza. Viñas ha adelantado a los visitantes, pero Boyé ha entrado desde el banquillo para salvar a su equipo.
En la primera parte se ha visto un fútbol de gran intensidad. Ambos conjuntos han optado por el juego ofensivo, y ya para el segundo 20 los babazorros han tenido la primera gran ocasión de gol: buen centro desde la banda derecha, que no llega por poco Aleñá.
Pero el Oviedo, necesitado de puntos, tampoco se ha quedado atrás, y ha creado alguna que otra ocasión de peligro. Sivera ha tenido que intervenir en un centro envenenado, y Fede Vinas ha fallado una clarísima ocasión que ha metido miedo en la afición local.
A la media hora, Pablo Ibañéz ha estado a punto de abrir el marcador con un tiro desde fuera el área, pero el balón se ha estrellado en el larguero. Calebe también lo ha querido intentar, pero el portero rival ha detenido el chut.
Casi finalizada la primera parte, Reina ha podido marcar totalmente solo, pero Sivera se le ha lanzado encima para taponar el disparo y salvar a su equipo.
Al de poco de comenzar la segunda mitad el Oviedo se ha puesto por delante. Una jugada en equipo que ha acabado con un zambozazo de Viñas (0-1).
Lucas Boyé ha entrado desde el banquillo, y su presencia ha sido clave para igualar el encuentro. De una falta directa, ha metido un golazo por toda la escuadra para levantar a todo Mendizorroza (1-1).
Los minutos finales han sido de locura. Viñas y Benavídez han visto la segunda tarjeta amarilla, por lo que han sido expulsados. Los dos equipos han seguido buscando el gol de la victoria, pero el marcador no se ha movido y el empate deja con mal sabor de boca a ambos conjuntos.
