Alaveseko zale ugari gerturatu dira Ibaiara, lan saio berezia bertatik bertara ikusteko

VITORIA, 30/09/2025 .- El portero del Deportivo Alaves, Antonio Sivera, firma sus guantes para regalárselos a una aficionada tras el entrenamiento de puertas abiertas que han celebrado hoy martes. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Jokalari babazorroek jarraitzaileen babesa jaso dute. Bultzada hori oso ondo etorriko zaie igandean Mendizorrotzan Oviedoren aurka jokatuko duten partida garrantzitsuari begira.

Futbola Ibaia Alaves

