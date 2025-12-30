Entrenamiento
Aficionados del Alavés acuden en masa a una jornada festiva en Ibaia

VITORIA, 30/09/2025 .- El portero del Deportivo Alaves, Antonio Sivera, firma sus guantes para regalárselos a una aficionada tras el entrenamiento de puertas abiertas que han celebrado hoy martes. EFE/Adrián Ruiz-Hierro
18:00 - 20:00

El portero del Deportivo Alaves, Antonio Sivera, firma sus guantes para regalárselos a una veterana aficionada. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Bideoa: Alaveseko entrenamendua Ibaian, Eguberrietan urteari agur esateko

Última actualización

El Alavés ha recibido toda la energía de sus aficionados. Una energía que seguro les viene muy bien cara al importante partido del domingo en Mendizorrotza ante el Oviedo.

Fútbol Ibaia Alavés

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Rueda de prensa de Coudet previa al Alaves-Sevilla de Copa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"

"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo",  ha recordado.
