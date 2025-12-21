Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
Alavesek ezin izan du Bartzelona gainditu igande honetan Erreginaren Kopako final-zortzirenetako partidan, eta 1-6 galdu du.
Kataluniako taldeak berehala lortu du baloiaren kontrola, eta babazorroak bere areatik gertu jarri dira, talde golegileenetako bati oztopoak jartzeko.
Fuente atezainak bi esku-hartze on egin ditu bere taldea salbatzeko, baina ezin izan dio ezer egin Nazarethen jaurtiketa gurutzatuaren aurrean. Hark ireki du markagailua, taldeko jokaldi on baten ostean (0-1).
Handik gutxira, Sobronek partida berdintzeko aukera izan du, baina ezin izan du aprobetxatu. Schertenleib izan da aprobetxatu duena; defentsatik ihes egin eta erraz gainditu du Fuente (0-2).
Atsedenaldira iritsi orduko, Alavesek aldea murriztu ahal izan du kontraeraso batean, Sobron atezainaren aurrean bakarrik utziz itxaropenari eusteko (1-2).
Bigarren zatiak Bartzelonaren bakarrizketa izaten jarraitu du, eta berehala sartu du berriro gola. Txuri-urdinen defentsak lehen jaurtiketa lerro beretik urrundu duen arren, Grahamek baloia sare barrura bidali du azkenean (1-3) .
Euskal taldea erreakzionatzen saiatu da, baina ezer gutxi egin ahal izan du partidan nagusi izan den aurkari baten aurka. Gainera, Putellasen erdiraketa baten ostean, Izalek 1-4koa sartu du bere atean.
Azken minutuetan, kanporaketa erabakita zegoela, Serrajordik 1-5ekoa sartu du eta Grahamek 1-6koa.
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.
Chacho Coudet: "Osasunaren aurka irabaztea primerakoa litzateke, horretarako prestatu gara"
Talde babazorroa ez da bakarrik egongo Iruñean, 500 jarraitzaile baino gehiago izango baititu Chacho Coudeten taldeak, Errege Kopako hurrengo fasera Sevillaren aurka garaipen on batekin igaro ondoren.
Coudet, Jonnyren eta Boyeren lesioez: "Sevillaren aurkako partida nahiko garesti atera zaigu"
Argentinako entrenatzailearen ustez, taldeak "joko ona" egin du, eta "garaipena merezi izan du". Gainera, bigarren gol batekin partida itxi ezin izan delako etsituta agertu da: "Azken jokaldiarekin apur bat sufritzen bukatzen dugu beti". Azaldu duenez, Jonnyren arazoa gainkarga bat dela dirudi, baina Lucas Boyeren lesioa "ziurrenik, konplexuagoa izango da".
Carlos Vicentek penaltiz sartutako gol batek Alaves final-zortzirenetara sailkatu du, Sevilla menderatuta
Lucas Boye bigarren zatian zelairatu izana erabakigarria izan da partida. Aurrelari argentinarrak penaltia eragin du, eta, handik gutxira, min hartuta, ordezkatu behar izan dute.
Akziodunen % 99,4k onartu dituzte Alavesen kontuak eta 90 milioi euroko aurrekontua
Klub babazorroaren historiako aurrekonturik handiena da astearteko batzarrean aurrera ateratakoa.
Coudet: "Sevilla talde ona da, oso talde fisikoa; partida gogorra izango da"
"Talde bezala hazten jarraitu behar dugu", adierazi du entrenatzaile babazorroak Sevillaren aurka Mendizorrotzan jokatu behar duten partidaren ateriko prentsaurrekoan. "Sentsazio gehiago eta hobeak ditugu, puntuak baino", gaineratu du Coudetek babazorroen ibilbideari buruz. "Aurrekoan galtzea tokatu zitzaigun, baina neurketa bikaina jokatu genuen", gogorarazi du.
Alavesek galdu egin du Real Madrilen aurka (1-2)
Mbappek lehen gola sartu eta Carlos Vicentek partida berdindu du, baina Rodrygoren golak garaipena eman dio talde zuriari.
Carlos Vicente: "Partidua irabaztekotan egon garela uste dut"
Alaveseko jokalariak EA Sports Ligako 16. jardunaldian Real Madrilen aurka jasotako porrotaz (1-2) hitz egin du. Taldeak azken unera arte borrokatu duela azpimarratu du, eta bere golaren ostean Mendizorrotzan partida irabazteko aukerak izan dituztela adierazi du.
Chacho Coudet: "Ez diot aurkariaren dinamikari erreparatzen, geureari begiratzen diot"
Babazorroek Real Madril hartuko dute igande honetan Mendizorrotzan, eta talde zuria bolada gorabeheratsu baten ostean helduko da Gasteizera. Prentsaurrekoan galdera asko izan dira Xabi Alonsok zuzentzen duen taldearen egoeraren inguruan, baina Chacho Coudetek bere taldean zentratu nahi izan du.