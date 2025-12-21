Erreginaren Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)

Babazorroek ezin izan dute Kataluniako taldearen maila berdindu, eta amaitutzat eman dute euren bidea txapelketan.
Alavés Gloriosas
Alaveseko jokalariak. Argazkia: Alaves
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek ezin izan du Bartzelona gainditu igande honetan Erreginaren Kopako final-zortzirenetako partidan, eta 1-6 galdu du.

Kataluniako taldeak berehala lortu du baloiaren kontrola, eta babazorroak bere areatik gertu jarri dira, talde golegileenetako bati oztopoak jartzeko.

Fuente atezainak bi esku-hartze on egin ditu bere taldea salbatzeko, baina ezin izan dio ezer egin Nazarethen jaurtiketa gurutzatuaren aurrean. Hark ireki du markagailua, taldeko jokaldi on baten ostean (0-1).

Handik gutxira, Sobronek partida berdintzeko aukera izan du, baina ezin izan du aprobetxatu. Schertenleib izan da aprobetxatu duena; defentsatik ihes egin eta erraz gainditu du Fuente (0-2).

Atsedenaldira iritsi orduko, Alavesek aldea murriztu ahal izan du kontraeraso batean, Sobron atezainaren aurrean bakarrik utziz itxaropenari eusteko (1-2).

Bigarren zatiak Bartzelonaren bakarrizketa izaten jarraitu du, eta berehala sartu du berriro gola. Txuri-urdinen defentsak lehen jaurtiketa lerro beretik urrundu duen arren, Grahamek baloia sare barrura bidali du azkenean (1-3) .

Euskal taldea erreakzionatzen saiatu da, baina ezer gutxi egin ahal izan du partidan nagusi izan den aurkari baten aurka. Gainera, Putellasen erdiraketa baten ostean, Izalek 1-4koa sartu du bere atean.

Azken minutuetan, kanporaketa erabakita zegoela, Serrajordik 1-5ekoa sartu du eta Grahamek 1-6koa.

Futbola Emakume kirolariak Erregina Kopa Alaves

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X