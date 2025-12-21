Copa de la Reina
El Alavés queda fuera de la Copa tras ser goleado por el Barça (1-6)

Las babazorras no han podido igualar el exigente nivel del equipo catalán, y dan por finalizado su camino en la competición.
Alavés Gloriosas
Jugadoras del Alavés. Foto: Alavés
Euskaraz irakurri: Alaves Kopatik at geratu da Bartzelonaren aurka galduta (1-6)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés Gloriosas no ha podido superar al Barcelona este domingo en el partido de octavos de final de la Copa de la Reina, y ha perdido por 1-6.

El equipo catalán no ha tardado en hacerse con el control del balón, mientras que las babazorras se han colocado cerca de su área para defenderse en bloque de uno de los equipos más goleadores.

La portera Fuente ha realizado dos buenas intervenciones para salvar a su equipo, pero nada ha podido hacer frente al tiro cruzado de Nazareth, quien ha abierto el marcador tras una buena jugada colectiva (0-1).

Poco después, Sobrón ha tenido la oportunidad de igualar el partido, pero no lo ha podido aprovechar. Quien sí lo ha hecho ha sido Schertenleib, quien se ha escapado de la defensa ya ha batido fácil a Fuente (0-2).

Justo antes del descanso, el Alavés ha podido recortar distancias en una contra, dejando a Sobrón solo ante la portera para seguir manteniendo la esperanza (1-2).

La segunda parte ha seguido siendo un monólogo del Barça, y no han tardado mucho en volver a marcar. Pese a que la zaga blanquiazul ha despejado el primer disparo desde la misma línea, Graham ha acabado enviando el balón a la red (1-3).

El equipo vasco ha intentado reaccionar, pero poco ha podido hacer ante un rival que ha dominado el partido claramente. Para colmo, tras un centro de Putellas, Izal ha marcado el 1-4 en propia puerta.

Ya en los minutos finales, con la eliminatoria decidida, Serrajordi ha marcado el 1-5 y Graham el 1-6.

Fútbol Mujeres deportistas Copa de la Reina Alavés

