Osasuna vs Alaves (3-0)
Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"

El jugador del Alavés Antono Blanco.
18:00 - 20:00
Antonio Blanco. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko jokalariak Osasunaren aurka galdutako derbiaz hitz egin du (3-0) Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 17. jardunaldiko partidan.

Futbola Alaves EA Sports Liga Euskal Derbia

