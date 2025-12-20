Osasuna vs. Alavés (3-0)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Blanco: "Tenemos que exigirnos mucho más"

El jugador del Alavés Antono Blanco.
18:00 - 20:00
Antonio Blanco. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Blanco: "Askoz gehiago exijitu behar diogu geure buruari"
author image

EITB

Última actualización

El jugador del Alavés ha hablado del derbi perdido ante Osasuna (3-0) en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.

Fútbol Alavés LaLiga EA Sports Derbi Vasco

Te puede interesar

Rueda de prensa de Eduardo Coudet Alaves-Sevilla dieciseisavos de Copa del Rey
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet lamenta las lesiones de Jonny Otto y Lucas Boyé: "El partido ante el Sevilla nos ha salido bastante caro"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria".  Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".
Rueda de prensa de Coudet previa al Alaves-Sevilla de Copa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"

"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo",  ha recordado.
Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X