Blanco: "Tenemos que exigirnos mucho más"

El entrenador albiazul considera que el equipo ha realizado "un buen juego" y han sido "merecedores de la victoria". Además, ha lamentado no haber podido cerrar el partido con un segundo gol: "siempre terminamos con esa última jugada sufriendo un poco". El técnico ha comentado que lo de Jonny parece una sobrecarga, pero la lesión de Lucas Boyé "seguramente será algo más complejo".