Akziodunen % 99,4k onartu dituzte Alavesen kontuak eta 90 milioi euroko aurrekontua 

Klub babazorroaren historiako aurrekonturik handiena da astearteko batzarrean aurrera ateratakoa.

Alavesek 2025eko akziodunen batzarra egin du abenduaren 16an.

Alaveseko akziodunen batzarraren irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko akziodunen % 99,4k onartu zituzten asteartean talde babazorroaren kontuak eta 90 milioi euroko aurrekontua, Gasteizko klubaren historiako handiena, alegia.

Erakundeak "klubaren finantza-egoera osasuntsuaz gain, kudeaketa arduratsuaren eta jasangarriaren jarraipena" azpimarratu zituen.

Era berean, talde guztien helburuak bete dituztelako ere pozik agertu ziren.

Denboraldi honetako aurrekontuari dagokionez, "Alavesen historiako diru-sarrera handiena" onartu zuten. 90.061.913 euroko aurrekontua proposatu zuten; aurrekoarekin alderatuz, % 6 eta 115.138 euro gehiago.

Mendizorrotzako egoeraren inguruan ere mintzatu ziren. Zentzu horretan, zehaztu zuten inork ez duela "birmoldaketa baztertzen".

