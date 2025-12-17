El 99,4 % aprueba las cuentas del Alavés y un presupuesto de 90 millones de euros

El 99,4 % de los accionistas aprobaron este martes las cuentas del Deportivo Alavés y un presupuesto de 90 millones de euros, el mayor de la historia del club vitoriano.



Desde la entidad destacaron “la buena salud financiera y la continuidad de una gestión responsable y sostenible”.



Asimismo, mostraron su satisfacción por el cumplimiento de los objetivos de los diferentes equipos y aunque lamentaron que no consiguiera el ascenso en un final traumática, pusieron en valor que “ha seguido dando pasos firmes en su crecimiento competitivo”.



De cara al presupuesto de la presente campaña, se aprobó “el mayor volumen de ingresos de la historia del Deportivo Alavés”. El presupuesto planteado asciende a 90.061.913 euros, lo que supone un incremento del 6 % respecto al ejercicio anterior y una previsión de resultado favorable de 115.138 euros.



Respecto a la situación de Mendizorroza, el presidente recalcó que “nadie descarta su remodelación”.





