El 99,4 % aprueba las cuentas del Alavés y un presupuesto de 90 millones de euros
El 99,4 % de los accionistas aprobaron este martes las cuentas del Deportivo Alavés y un presupuesto de 90 millones de euros, el mayor de la historia del club vitoriano.
Desde la entidad destacaron “la buena salud financiera y la continuidad de una gestión responsable y sostenible”.
Asimismo, mostraron su satisfacción por el cumplimiento de los objetivos de los diferentes equipos y aunque lamentaron que no consiguiera el ascenso en un final traumática, pusieron en valor que “ha seguido dando pasos firmes en su crecimiento competitivo”.
De cara al presupuesto de la presente campaña, se aprobó “el mayor volumen de ingresos de la historia del Deportivo Alavés”. El presupuesto planteado asciende a 90.061.913 euros, lo que supone un incremento del 6 % respecto al ejercicio anterior y una previsión de resultado favorable de 115.138 euros.
Respecto a la situación de Mendizorroza, el presidente recalcó que “nadie descarta su remodelación”.
Coudet: "El Sevilla es un buen equipo, un equipo muy físico; va a ser un partido duro"
"Tenemos que seguir creciendo como grupo", ha afirmado el técnico albiazul en la rueda de prensa previa al choque copero ante el Sevilla en Mendizorrotza. "Tenemos más y mejores sensaciones, más felicitacines, que puntos", ha agregado Coudet sobre la trayectoria del equipo babazorro. "El otro día nos toca perder, pero la verdad es que hicimos un partidazo", ha recordado.
El Alavés lucha, pero pierde contra el Real Madrid (1-2)
Mbappé ha marcado el primer gol y Carlos Vicente ha empatado el partido, pero el gol de Rodrigo ha dado la victoria a los madrileños.
Carlos Vicente: "Creo que podíamos habernos llevado el partido"
El jugador del Deportivo Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Real Madrid (1-2) en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Ha destacado que el equipo ha peleado hasta el final, y que tras su gol hasta han tenido posibilidades de llevarse el partido en Mendizorroza.
Chacho Coudet: "No me fijo en la dinámica del rival, me fijo en lo nuestro"
Los babazorros recibirán este domingo en Mendizorroza al Real Madrid. El conjunto blanco llega a Vitoria-Gasteiz tras una racha irregular en Liga y con una lista de bajas que les preocupa. En la rueda de prensa de hoy muchas preguntas han girado en torno a la situación de los blancos, pero Chacho Coudet ha querido centrarse en su equipo.
Jon Pacheco: ''Estos tres puntos son muy importantes, de cara al futuro''
En el derbi que se ha jugado en Mendizorrotza, el Alavés ha superado, 1-0, a la Real Sociedad. Terminado el encuentro, el defensa navarro Jon Pacheco ha destacado que ha vivido un partido "especial", ya que se ha enfrentado por primera vez a la Real.
Víctor Parada: ''Era uno de esos partidos que pueden marcar la temporada, había que sacar los tres puntos''
El Alavés ha ganado a la Real Sociedad, 1-0, en el derbi vasco que se ha disputado en Mendizorrotza. Terminado el partido, Víctor Parada ha destacado la importancia del triunfo obtenido por su equipo.
Eduardo Coudet: ''Tenemos la necesidad de ganar''
El Alavés afronta la cita de mañana con la idea de romper la racha de tres derrotas consecutivas en la Liga. "Tenemos la necesidad de ganar. Por el buen nivel demostrado mereceríamos tener cinco puntos más", ha señalado Chacho Coudet en la rueda de prensa previa al encuentro.
Tenaglia: "Vine con muchísimos sueños; lo que tengo que hacer es demostrarles la confianza que han tenido en mí"
Nahuel Tenaglia ha renovado con el Deportivo Alavés hasta el 2029. El argentino, se ha mostrado muy agradecido con el club, querido y valorado.
Nahuel Tenaglia seguirá en el Alavés las próximas tres temporadas
El jugador argentino Tenaglia ha disputado 130 enfrentamientos desde que llegó a Vitoria-Gasteiz en febrero de 2022.