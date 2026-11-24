El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha estimado este martes "por unanimidad" el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) por la final de la Copa Africana de Naciones de Marruecos 2025, y ha confirmado el resultado al término del encuentro de 1-0 a favor de Senegal.

La FSF había interpuesto un recurso contra una decisión adoptada por el Tribunal de Apelación de la CAF en la que se declaraba que la selección nacional de Senegal había perdido la final de la Copa África de Naciones 2025 por incomparecencia y se atribuía la victoria a Marruecos.

Tras examinar los argumentos esgrimidos por las partes, el TAS consideró que la decisión del árbitro, Jean-Jacques Ngambo Ndala, de reanudar el partido o de darlo por terminado definitivamente era "una decisión que competía exclusivamente a su criterio".

"Al dar el pitido de reanudación del juego, el árbitro consideró que se cumplían las condiciones para reanudar el partido: ambos equipos se encontraban de nuevo en el terreno de juego y ambos habían manifestado su voluntad de reanudar el partido", apunta el organismo con sede en Lausana (Suiza).

A juicio del TAS, no cabe duda de que los efectos de la decisión del árbitro "se limitaban al terreno de juego". Por ello, el tribunal considera que la decisión del árbitro debe entenderse como parte de la doctrina de 'las reglas del juego'. En conclusión, el Tribunal Arbitral considera que el árbitro "no cometió ningún error de derecho".