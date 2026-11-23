La segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 ha sorteado sus emparejamientos este lunes, en Madrid, y ha deparado los siguientes enfrentamientos para los siete equipos vascos que esperaban rival: Amorebieta vs. Osasuna, Gimnástica de Torrelavega vs. Alavés, Numancia vs. Athletic, Sestao River vs. Villarreal, Portugalete vs. Deportivo y Sant Andreu vs. Eibar.

La eliminatoria tendrá lugar entre el 1 y el 3 de diciembre, y se jugará a partido único.