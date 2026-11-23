Amorebieta vs. Osasuna, Gimnástica de Torrelavega vs. Alavés y Numancia vs. Athletic, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey
El sorteo que se ha llevado a cabo este lunes en Madrid ha deparado, además, estos otros encuentros para los equipos vascos: Sestao River vs. Villarreal, Portugalete vs. Deportivo y Sant Andreu vs. Eibar. La eliminatoria se disputará entre el 1 y el 3 de diciembre, a partido único.
La segunda eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 ha sorteado sus emparejamientos este lunes, en Madrid, y ha deparado los siguientes enfrentamientos para los siete equipos vascos que esperaban rival: Amorebieta vs. Osasuna, Gimnástica de Torrelavega vs. Alavés, Numancia vs. Athletic, Sestao River vs. Villarreal, Portugalete vs. Deportivo y Sant Andreu vs. Eibar.
La eliminatoria tendrá lugar entre el 1 y el 3 de diciembre, y se jugará a partido único.
Segunda eliminatoria de la Copa del Rey
- Amorebieta-Osasuna
- Gimnástica de Torrelavega-Alavés
- Numancia-Athletic
- Sestao River-Villarreal
- Portugalete-Deportivo
- Sant Andreu-Eibar
Los demás partidos
- Atlético Paso-Sevilla
- Arosa-Celta
- Real Ávila-Getafe
- Reus-Racing Santander
- Europa-Rayo Vallecano
- Mirandés-Leganés
- Cultural-Castellón
- Ponferradina-Andorra
- Rayo Majadahonda-Mallorca
- CD Extremadura-Real Betis
- Zaragoza-Burgos
- Huesca-Girona
- Zamora-Real Valladolid
- Coria-Málaga
- Antequera-Levante
- Real Jaén-Valencia
- Cartagena-Elche
- Sabadell-Sporting de Gijón
- Almería-Granada
- Albacete-Las Palmas
- Eldense-Tenerife
- Ceuta-Cádiz