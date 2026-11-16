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Harrera beroa egin die Udalak eta herriak Sestao Riverri

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sestao Riverrek Federazio Kopa irabazi zuen larunbatean Recre mendean hartuta. Ospakizunekin jarraitzeko, Sestaoko Udalak eta herriak harrera egin die taldeari astelehen arratsaldean.

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