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Así ha sido el gol de Maroan Sannadi que otorga al Athletic la Euskal Herria Txapela
Euskaraz irakurri: Maroan Sannadiren golak eman dio Athletici Euskal Herria Txapela
El Athletic Club se ha llevado la Euskal Herria Txapela tras vencer a la Real Sociedad gracias al gol que ha marcado Maroan Sannadi de cabeza en la final que se ha disputado este viernes en Anoeta.
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