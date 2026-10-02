EUSKAL HERRIA TXAPELA
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Así ha sido el gol de Maroan Sannadi que otorga al Athletic la Euskal Herria Txapela

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SAN SEBASTIÁN, 02/10/2026.- El delantero del Athletic Club, Maroan Sannadi (d), celebra con su compañero Iñaki Williams el primer gol de su equipo durante el encuentro amistoso que disputan este viernes frente a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta, en San Sebastián. EFE / Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maroan Sannadiren golak eman dio Athletici Euskal Herria Txapela
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Última actualización

El Athletic Club se ha llevado la Euskal Herria Txapela tras vencer a la Real Sociedad gracias al gol que ha marcado Maroan Sannadi de cabeza en la final que se ha disputado este viernes en Anoeta

Athletic Club Real Sociedad Anoeta Otras competiciones de fútbol

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