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FÚTBOL EN DIRECTO | Euskal Herria Txapela: Real Sociedad vs. Athletic
Euskaraz irakurri: Futbola zuzenean | Euskal Herria Txapela: Reala vs Athletic
Sigue en directo la final de la X. edición del torneo Euskal Herria Txapela entre la Real Sociedad y el Athletic.
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