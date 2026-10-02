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FÚTBOL EN DIRECTO | Euskal Herria Txapela: Real Sociedad vs. Athletic

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Futbola EH Txapela Reala vs Athletic
18:00 - 20:00
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Futbola EH Txapela Reala vs Athletic
Euskaraz irakurri: Futbola zuzenean | Euskal Herria Txapela: Reala vs Athletic
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Última actualización

Sigue en directo la final de la X. edición del torneo Euskal Herria Txapela entre la Real Sociedad y el Athletic.

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