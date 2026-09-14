La Euskal Herria Txapela rendirá homenaje a Mikel Etxarri
Real y Athletic se enfrentarán el próximo 2 de octubre en dicha final, a partir de las 19:00 horas, y con las cámaras de EITB en directo. En el acto de presentación han estado representantes institucionales de ambos clubes y también leyendas como José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria. Además, en el encuentro se rendirá homenaje a Mikel Etxarri.
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La final de la Euskal Herria Txapela, Real Sociedad-Athletic Club, el 2 de octubre en Anoeta
EITB ofrecerá el encuentro en directo, a partir de las 19:00 horas.
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