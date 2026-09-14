Presentación en Anoeta
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La Euskal Herria Txapela rendirá homenaje a Mikel Etxarri

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18:00 - 20:00
Presentación de la final de la Euskal Herria Txapela en Anoeta. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Euskal Herriko Txapela Reala-Athletic finalaren aurkezpena Anoetan
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Última actualización

Real y Athletic se enfrentarán el próximo 2 de octubre en dicha final, a partir de las 19:00 horas, y con las cámaras de EITB en directo. En el acto de presentación han estado representantes institucionales de ambos clubes y también leyendas como José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria. Además, en el encuentro se rendirá homenaje a Mikel Etxarri.

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