La Real ha ganado 3-1 al Athletic en la final de la EH Kopa disputada en Irún. Con un gol de Iraia, el equipo rojiblanco ha sido el encargado de abrir el marcador. Las txuri-urdin, por su parte, han empatado con un gol de Chacon. En la segunda parte, Seleenfreund ha metido de cabeza, y Nerea ha dado el último golpe de la victoria de la Real con el tercero.