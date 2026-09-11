El Bayern arrasa, el Manchester United golea y la Roma empata en el estreno de la Champions

El Bayern Munich ha comenzado con autoridad su andadura en la Liga de Campeones 2026-27 tras golear por 5-0 al Bodo/Glimt en el Allianz Arena. El conjunto alemán, uno de los aspirantes al título, necesitó una gran segunda parte para sentenciar un encuentro que llegó sin goles al descanso.

El conjunto muniqués abrió el marcador apenas un minuto después de la reanudación. Harry Kane disparó con la zurda nada más entrar en el área y, tras rebotar el balón en un defensor del Bodo/Glimt, Jamal Musiala aprovechó el rechace para marcar de volea.

En el minuto 61, Kane amplió la ventaja con un cabezazo. El 3-0 llegó en el 77, cuando Alphonso Davies aprovechó un mal despeje de la defensa noruega después de un córner y conectó un potente zurdazo desde la frontal del área.

Olise fue el encargado de completar la goleada. El francés marcó el 4-0 en el minuto 83 con un lanzamiento de falta y cerró la 'manita' en el 90+2' con otro zurdazo.