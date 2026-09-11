El Bayern arrasa, el Manchester United golea y la Roma empata en el estreno de la Champions
El Bayern Munich ha comenzado con autoridad su andadura en la Liga de Campeones 2026-27 tras golear por 5-0 al Bodo/Glimt en el Allianz Arena. El conjunto alemán, uno de los aspirantes al título, necesitó una gran segunda parte para sentenciar un encuentro que llegó sin goles al descanso.
El conjunto muniqués abrió el marcador apenas un minuto después de la reanudación. Harry Kane disparó con la zurda nada más entrar en el área y, tras rebotar el balón en un defensor del Bodo/Glimt, Jamal Musiala aprovechó el rechace para marcar de volea.
En el minuto 61, Kane amplió la ventaja con un cabezazo. El 3-0 llegó en el 77, cuando Alphonso Davies aprovechó un mal despeje de la defensa noruega después de un córner y conectó un potente zurdazo desde la frontal del área.
Olise fue el encargado de completar la goleada. El francés marcó el 4-0 en el minuto 83 con un lanzamiento de falta y cerró la 'manita' en el 90+2' con otro zurdazo.
Manchester United F.C. vs. Sabah FK (4-0)
También arrancó con victoria el Manchester United, que derrotó por 4-0 al Sabah en Old Trafford. Matheus Cunha abrió el marcador a la media hora de juego al rematar en el área pequeña un centro enviado por Patrick Dorgu.
Poco antes del descanso, Bruno Fernandes hizo el 2-0 después de una jugada iniciada por Youri Tielemans. Benjamin Sesko amplió la ventaja poco después al aprovechar un desmarque a la espalda de la defensa, superar al guardameta y marcar a placer. Ya con el encuentro encarrilado, Lisandro Martínez estableció el definitivo 4-0 tras un barullo en el área.
Como 1907 vs. RB Leipzig (4-1)
El Como 1907 también protagonizó uno de los grandes resultados de la jornada al imponerse por 4-1 al RB Leipzig. Martin Baturina adelantó al conjunto italiano aprovechando un desajuste defensivo, mientras que Anastasios Douvikas hizo el 2-0 tras culminar un rápido contragolpe.
Assane Diao amplió todavía más la ventaja al finalizar otro ataque veloz con asistencia de Nico Paz. Máximo Perrone firmó el cuarto tanto del Como en una jugada similar. El gol de Andrija Maksimovic para el Leipzig quedó finalmente en una anécdota.
Fenerbahçe vs. A.S. Roma (1-1)
La AS Roma, por su parte, no pudo llevarse los tres puntos de su visita al Fenerbahçe y tuvo que conformarse con un empate 1-1.
PSV Eindhoven vs. FC Shakhtar Donetsk (1-1)
El Shakhtar Donetsk también firmó tablas, con el mismo resultado, ante el PSV Eindhoven en territorio neerlandés.
Slavia Praha vs. RC Lens (2-3)
La jornada dejó además una espectacular remontada del RC Lens, que venció por 2-3 al Slavia Praga gracias a dos goles en el tiempo añadido. Florian Thauvin empató de cabeza y, cuando el encuentro parecía abocado al reparto de puntos, Rubén Aguilar completó la remontada.
Con estos resultados, Bayern Munich, Manchester United y Como 1907 comienzan la competición con tres puntos, mientras que Roma y Shakhtar suman un punto en su estreno europeo.
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