COPA DE LA REINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Bizkerre se despide de la Copa de la Reina

El conjunto de Getxo se despide de la Copa de la Reina tras caer por la mínima contra el Burgos (2-1).

Las jugadoras de Burgos celebrando la victoria. Imagen: Burgos Femenino
Euskaraz irakurri: Bizkerrek agur esan dio Erregina Kopari
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Burgos elimina al Bizkerre de la Copa de la Reina. El conjunto burgalés ha abierto el marcador con un tanto de Izaro Torres, pero el Bizkerre no ha tardado a reaccionar. María ha debuelto las tablas al encuentro con el 1-1, permitiendo a las getxoztarras llegar con opciones a la recta final de la primera parte. Sin embargo, el Burgos ha vuelto a encontrar el camino del gol para ponerse de nuevo por delante y establecer el 2-1 antes del descanso.

El resultado se ha mantenido hasta el final que ha certificado la victoria del Burgos, dejando al Bizkerre fuera de la Copa de la Reina.

Copa de la Reina Mujeres deportistas Fútbol Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X