El Bizkerre se despide de la Copa de la Reina
El conjunto de Getxo se despide de la Copa de la Reina tras caer por la mínima contra el Burgos (2-1).
El Burgos elimina al Bizkerre de la Copa de la Reina. El conjunto burgalés ha abierto el marcador con un tanto de Izaro Torres, pero el Bizkerre no ha tardado a reaccionar. María ha debuelto las tablas al encuentro con el 1-1, permitiendo a las getxoztarras llegar con opciones a la recta final de la primera parte. Sin embargo, el Burgos ha vuelto a encontrar el camino del gol para ponerse de nuevo por delante y establecer el 2-1 antes del descanso.
El resultado se ha mantenido hasta el final que ha certificado la victoria del Burgos, dejando al Bizkerre fuera de la Copa de la Reina.
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