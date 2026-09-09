El Bizkerre se despide de la Copa de la Reina

El Burgos elimina al Bizkerre de la Copa de la Reina. El conjunto burgalés ha abierto el marcador con un tanto de Izaro Torres, pero el Bizkerre no ha tardado a reaccionar. María ha debuelto las tablas al encuentro con el 1-1, permitiendo a las getxoztarras llegar con opciones a la recta final de la primera parte. Sin embargo, el Burgos ha vuelto a encontrar el camino del gol para ponerse de nuevo por delante y establecer el 2-1 antes del descanso.

El resultado se ha mantenido hasta el final que ha certificado la victoria del Burgos, dejando al Bizkerre fuera de la Copa de la Reina.