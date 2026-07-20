Unai Simón: “Ganar un Mundial es único”

Leo Messi, con la selección de Argentina, jugó la de 2014, en Brasil, y la de 2022, en Catar; Cafú, con Brasil, jugó la de 1994, en Estados Unidos, la de 1998, en Francia, y la de 2002, en Japón. Por el momento, Messi suma un título, conseguido en 2022, en tanto que Cafú ganó el Mundial en dos ocasiones.