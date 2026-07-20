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Unai Simón: “Ganar un Mundial es único”

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Unai Simón, munduko kopako finalean
18:00 - 20:00
Unai Simón, tras ganar la final del Mundial
Euskaraz irakurri: Unai Simon: "Mundiala irabaztea paregabea da"
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KIROLAK EITB

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El portero del Athletic Club y la selección española Unai Simón ha contado ante los medios cómo se siente tras ganar el Mundial y llevarse el Guante de Oro al mejor guardameta del Campeonato.

Unai Simón Mundial de fútbol 2026 Fútbol Athletic Club Otras competiciones de fútbol

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