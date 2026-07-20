Unai Simón: “Ganar un Mundial es único”
El portero del Athletic Club y la selección española Unai Simón ha contado ante los medios cómo se siente tras ganar el Mundial y llevarse el Guante de Oro al mejor guardameta del Campeonato.
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En el partido que se ha ido hasta la prórroga, Ferran ha marcado el único gol del encuentro, al aprovechar una gran asistencia de Nico Williams.
Inglaterra conquista el tercer puesto tras un duelo de locura ante Francia (4-6) y Mbappé hace historia en los Mundiales
La selección inglesa venció a Francia por 4-6 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 después de desperdiciar una ventaja de cuatro goles al descanso. Kylian Mbappé firmó un doblete que le convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 22 tantos, mientras Bukayo Saka, autor de un 'hat-trick', lideró el triunfo del conjunto de Thomas Tuchel.
Todo lo que debes saber de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina
La Roja y la Albiceleste se enfrentarán este domingo en Nueva York con la idea de levantar la Copa del Mundo. Será la primera vez que se vean las caras en una final. Pero, ¿conoces todas las curiosidades y datos que rodean al partido?
Messi puede igualar a Cafú como únicos futbolistas de la historia que han jugado tres finales en el Mundial
Leo Messi, con la selección de Argentina, jugó la de 2014, en Brasil, y la de 2022, en Catar; Cafú, con Brasil, jugó la de 1994, en Estados Unidos, la de 1998, en Francia, y la de 2002, en Japón. Por el momento, Messi suma un título, conseguido en 2022, en tanto que Cafú ganó el Mundial en dos ocasiones.
Calendario, resultados y clasificaciones del Mundial de fútbol de 2026
La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
La campeona remonta a Inglaterra en unos últimos 7 minutos mágicos y se cita con España en la final (1-2)
Anthony Gordon ha adelantado a los ingleses en el minuto 55 de un partido muy trabado y tenso, pero los tantos de Enzo Fernández en el 85 y de Lautaro Martínez en el 92 han volteado el marcador. Messi ha participado en las dos acciones de la remontada.
Mikel Oyarzabal, ante la final del Mundial: “Estoy inmensamente feliz; es algo que, cuando eres pequeño, ni te imaginas”
El delantero de la Real Sociedad ha marcado, hasta el momento, cinco goles en el Campeonato del Mundo de 2026, en el que España se ha clasificado para la final, que disputará frente a Inglaterra o Argentina. El jugador de Eibar, en la semifinal Francia-España, ha hecho, de penalti, el primer gol del partido.
Deschamps, el entrenador que más partidos ha dirigido en la historia del Mundial
El seleccionador de Baiona dejará el cargo este sábado, tras su 27º encuentro dirigiendo al combinado francés, en el partido por el tercer puesto.
España jugará su segunda final en un Mundial tras ganar a Francia (0-2)
Un gol de penalti de Mikel Oyarzabal, en el minuto 20, y otro de Pedro Porro en jugada, en el 58, han clasificado a los jugadores de Luis de la Fuente.