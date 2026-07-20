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Lionel Scaloni, tras la final: “Duele no haber podido competir hoy”

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EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- Argentina's head coach Lionel Scaloni reacts after losing the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
18:00 - 20:00
Lionel Scaloni, en rueda de prensa, tras perder la final
Euskaraz irakurri: Lionel Scaloni, finalaren ostean: "Min ematen du gaur lehiatu ezin izanak"
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KIROLAK EITB

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El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, ha analizado la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo. Asimismo, ha hablado emocionado sobre su futuro en el combinado albiazul.

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