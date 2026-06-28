2026ko MUNDIALA
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Ingalaterrak helburua bete du, Argentina nagusi izan da eta Portugalek bidea zaildu du

Taldeen faseko azken jardunaldiak golak eta ezustekoak utzi ditu: Ingalaterra, Argentinak, Kolonbia eta Kroazia sailkatu dira. Portugalek, berriz, multzoko bigarren postuan bukatuta, bide zorrotzagoa izango du kanporaketetan. Txapelketa bere fase erabakigarrian sartu da orain, final-hamaseirenak zehaztuta.

DALLAS (United States), 28/06/2026.- Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 group stage match Jordan against Argentina, in Dallas, USA, 27 June 2026. (Jordania) EFE/EPA/ALBERT PENA

Lionel Messi, gol bat ospatzen. Argazkia: EFE

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L. U. G. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026ko Munduko Txapelketako multzoen fasea golez eta sorpresaz betetako jardunaldi batekin iritsi da amaierara. Ingalaterrak L multzoko lidergoa ziurtatu du, nahiz eta Panamaren aurka jokatutako partidan ez konbentzitu (0-2), eta Kroaziak eta Ghanak ere garaipena lortu dute. K multzoan, Kolonbiak lehen postuan bukatu du, Portugal menderatuta (0-0), eta J multzoan Argentinak  neuketa guztiak irabazita itxi du lehen fasea, Jordania menderatuta (1-3).

Thomas Tuchelen taldeak Panama menderatu du, Jude Bellinghamek eta Harry Kanek bigarren zatian sartutako golei esker. Bayerneko aurrelariak 11 gol egin ditu Munduko Txapelketetan, eta Ingalaterrako historiako golegile nagusia izan da txapelketan. Galdu arren, Panamak sentsazio onak utzi ditu, eta azken unera arte lehiatu da.

Kroaziak L multzoko bigarren postuan bukatu du, Ghana 2-1 garaituta. Nikola Vlasicek aurreratu du Europako taldea, baina afrikarrek bigarren zatian berdindu dute markagailua. Azkenean, Vlasicen burukada batek eman die garaipena kroaziarrei.

K multzoan, Kolonbiak titulua eskuratzeko bere hautagaitza berretsi du Portugalen aurka nagusitasunez jokatuz. Hegoamerikarrek joko kontrolatu eta abagune argiak izan dituzte, baina ez dute golik egin. Berdinketari esker, Kolonbiak lider bukatu du, eta Portugal postu deserosoan sailkatu da.

Kongoko Errepublika Demokratikoak, berriz, markagailua irauli du Uzbekistanen aurka (3-1), Afrikako taldeak erreakzionatzen jakin baitu galtzen hasi ondoren.

Argentinak, bere aldetik, multzoen fase ezin hobea itxi du. Munduko txapeldunak 1-3 irabazi dio Jordaniari, eta Lionel Messik historia egin du berriro. Argentinako kapitainak 19. gola sartu du Munduko Txapelketetan, txapelketako golegile nagusi gisa errekorra handituz.

J multzoak ere berdinketa bat utzi du, Aljeriaren eta Austriaren artekoa (3-3). Behin baino gehiagotan sufritu eta erreakzionatu dute bi selekzioek, biak sailkatu dituen emaitza lortu arte: Austria bigarren sailkatu da, eta Aljeria, berriz, hirugarren onenen artean.

Multzoen fasea amaituta, Munduko Txapelketa bere fase erabakigarrian sartu da, hainbat faborito eta maila handiko lehiak izango baitira final-hamaseirenetan.

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