Cristiano Ronaldo, sei Munduko Txapelketatan gutxienez gol bat sartzea lortzen duen historiako lehenengo jokalaria
Portugalgo selekzioko jokalariak, 41 urtekoa bera, hamar gol egin ditu, orain arte, sei Munduko Txapelketa hauetan: 2006koan, Alemanian, gol bat; 2010ekoan, Hegoafrikan, gol bat; 2014koan, Brasilen, gol bat; 2018koan, Errusian, lau gol; 2022koan, Qatarren, gol bat; eta 2026koan, Mexikon, estatu Batuetan eta Kanadan, oraingoz bi gol.
Cristiano Ronaldo Portugalgo selekzioko jokalaria sei Munduko Txapelketatako azken faseetan gutxienez gol bat sartzea lortzen duen historiako lehenengo futbolaria da. Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatzen ari diren 2026ko Munduko Txapelketan asteartean izandako Portugal-Uzbekistan partidan lortu dituen bi golak zenbatuta, Al-Nassr taldeko aurrelariak 2006tik hona jokatutako Munduko Txapelketa guztietan sartu du gutxienez gol bat; guztira, hamar daramatza, mundu mailako goreneko txapelketan.
Hain zuzen ere, Cristiano Ronaldok (egun, 41 urte ditu) 2006ko Munduko Txapelketan eman zion hasiera bere marka historikoari; izan ere, gol bat egin zuen orduan, duela hogei urte. 2010ean, Hegoafrikan, eta 2014an, Brasilen, gol bana sartu zuen; 2018an, Errusian, ordea, lau lortu zituen; eta Qatarren, 2022an, beste bat. Uzbekistanen aurkako partidan egindako lehena kontuan izanik, erdietsi du sei Munduko Txapelketatan golen bat sartzea, jarraian gainera.
Nabarmentzeko modukoa da nola Leo Messi, alegia, historian Munduko Txapelketan golik gehien sartu dituen jokalaria, sei txapelketa horietan ere aritu den; Messik, baina, bost ekitalditan sartu ditu orain arte daramatzan hamazortzi golak, 2010ekoan ez baitzuen bat ere lortu.
Messi bera da, halaber, bost Munduko Txapelketatan gutxienez golen bat sartzea lortu duen futbolari bakarra. Gutxi batzuek egin dute golen bat lau ekitalditan; honako hauexek dira: Klose, Pele, Maradona, Matthaus, Ronaldo, Henry, Wilmots, Cahill eta Seeler.
Zure interesekoa izan daiteke
2026ko Munduko futbol Txapelketako egutegia, emaitzak eta sailkapenak
Txapelketa ekainaren 11n hasiko da, eta Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon jokatuko dute, uztailaren 19ra bitartean.
Kolonbia final-hamaseirenetan da, Panama kanpoan geratu da eta Ingalaterrak husna berdindu du Ghanaren aurka
Kolonbiarrek 1-0 irabazi diote Kongoko Errepublika Demokratikoari; Kroaziak, 0-1 Panamari, eta Ingalaterrak golik gabe berdindu du Ghanaren aurka.
Cristianok bi gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu du, Uzbekistanen aurka (5-0)
Funchaleko aurrelaria da sei Munduko Txapelketatan gola sartu duen lehen futbolaria. Nuno Mendesek, Abduvohid Nematov atezainak bere atean sartutako gol batek eta Rafael Leaok egindako gol batek osatu dute portugaldarren aldeko gol-zaparrada.
Norvegiako zaleek arraun egin dute Times Squaren
Norvegiako zaleek jada aski ezaguna den eran animatzen dute euren selekzioa: arraunean. Atzo, hainbat zale bildu ziren New Yorkeko Times Squaren eta irudi ikusgarriak utzi dituzte lehorreko arraunlariek.
Frantzia eta Norvegia final-hamaseirenetarako sailkatu dira, eta Aljeriak lehen hiru puntuak lortu ditu
Frantziako selekzioa 3-0 nagusitu zen Iraken aurka, Norvegiak Senegali 3-2 irabazi zion, eta Aljeriak garaipena lortu zuen Jordaniaren aurka (1-2).
Messik bere itzala handitu du, Argentinak Austriari irabazi dio, eta final-hamaseirenetan izango da (2-0)
Erabakitasunez eta 9. minutuan huts egindako penaltia madarikatu gabe, Messik eta Argentinak iragarpenak bete dituzte. Austriak presio itogarria egingo zuela espero zen, eta, azkenean, ez da horrenbesterako izan.
Messi, Munduko Txapelketen historiako golegilerik onena
Austriaren aurkako partidan, 38. minutuan, sartutako golarekin golegilerik onena bihurtu da izar agentinarra. 9. minutuan egin ahal izan du gola penalti puntutik, baina huts egin du. Neurketaren luzapenean bere bigarren gola sartu Messik. Oraingoz 18 gol dira, Klosek baino bi gehiago.
Egiptok Zeelanda Berria menderatu du (1-3), eta Uruguaik eta Cabo Verdek berdindu dute (2-2), Munduko Txapelketan
G multzoan, Egipto, Zeelanda Berriari gailenduta, lider dabil, lau puntu eskuratuta, eta H multzoan, ordea, Urugaik eta Cabo Verdek bina puntu dituzte, eta sailkapenean lau puntu dituen Espainiaren atzetik dabiltza, hirugarren eta azken jardunaldia gelditzen dela.
Oyarzabalek Espainiaren gol zaparrada zuzendu du Saudi Arabiaren aurka (4-0)
G multzoan, Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Deabru gorriak nagusi izan dira jokoan, baina partida jokalari bat gutxiago zutela amaitu dute.