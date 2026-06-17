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Leo Messi empata con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales

El futbolista de la selección de Argentina, con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, ya lleva 16, en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera. A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.
Leo Messi (Argentina)
Leo Messi celebra uno de los tres goles que ha marcado ante Argelia. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Leo Messik Miroslav Kloserekin berdindu du, Munduko Txapelketako historiako golegilerik onenetako lehen postuan
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KIROLAK EITB

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El futbolista de la selección de Argentina Leo Messi ha empatado con el exfutbolista alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las fases finales del Campeonato del Mundo, con 16 goles marcados. Con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, en la madrugada del miércoles, Messi ya lleva 16 goles en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.

Leo Messi llegaba al Mundial de 2026 con 13 goles marcados, los mismos que el francés Just Fontaine, que los logró todos en el Campeonato del Mundo de Suecia de 1958. Con los tres tantos que ha marcado a Argelia, Messi ha superado los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazario de Lima.

En total, Leo Messi ha marcado 913 goles en su trayectoria deportiva, en la que ha jugado 200 partidos con la selección de Argentina, con 120 goles. El capitán del equipo que entrena Lionel Scaloni marcó su primer gol en un Mundial el 16 de junio de 2006, en Alemania, ante Serbia, justo hace 20 años.

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