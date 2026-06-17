Leo Messi empata con Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales
El futbolista de la selección de Argentina Leo Messi ha empatado con el exfutbolista alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las fases finales del Campeonato del Mundo, con 16 goles marcados. Con los tres tantos que ha marcado, este miércoles, ante Argelia, en la madrugada del miércoles, Messi ya lleva 16 goles en los seis Campeonatos del Mundo que ha disputado en su carrera (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). A punto de cumplir 39 años, Messi tiene al menos dos partidos más, contra Austria y Jordania, para superar a Klose.
Leo Messi llegaba al Mundial de 2026 con 13 goles marcados, los mismos que el francés Just Fontaine, que los logró todos en el Campeonato del Mundo de Suecia de 1958. Con los tres tantos que ha marcado a Argelia, Messi ha superado los 14 goles del alemán Gerd Müller y los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazario de Lima.
En total, Leo Messi ha marcado 913 goles en su trayectoria deportiva, en la que ha jugado 200 partidos con la selección de Argentina, con 120 goles. El capitán del equipo que entrena Lionel Scaloni marcó su primer gol en un Mundial el 16 de junio de 2006, en Alemania, ante Serbia, justo hace 20 años.
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La competición comenzará el 11 de junio, y se prolongará, en Estados Unidos, Canadá y México, hasta el 19 de julio, con la disputa de la final.
Argentina, con tres goles de Messi, supera a Argelia (3-0), Noruega gana ante Irak (1-4), y Austria derrota a Jordania (3-1), en el Mundial
Leo Messi ha hecho historia, en el debut de la vigente campeona, ya que, con sus tres tantos, ha igualado al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico Campeonato del Mundo; en el partido Irak-Noruega, Erling Haaland ha marcado dos goles.
Los goles de Mbappé y Barcola dan la victoria a Francia ante una buena Senegal, que tuvo sus oportunidades (3-1)
En el minuto 94, Ibrahim Mbaye ha anotado el único gol de Senegal, el 2-1 entonces, pero Mbappé ha respondido de inmediato en la siguiente jugada para sellar el triunfo galo, y convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia.
Arabia Saudita y Uruguay (1-1) e Irán y Nueva Zelanda (2-2) arrancan con empate en el Mundial
En los grupos H y G, la igualdad, tras la primera jornada del campeonato, es máxima, porque las cuatro selecciones de cada uno de esos grupos cuentan con un punto. En los partidos de la madrugada del martes, Uruguay ha empatado en el tramo final el choque ante Arabia Saudita, e Irán ha igualado en dos ocasiones los goles de Nueva Zelanda.
España se estrella contra la gran defensa de Cabo Verde en su estreno mundialista (0-0)
Unai Simón, Laporte y Oyarzabal han jugado de inicio, y Merino y Nico Williams han saltado al verde en la segunda parte. Por otro lado, Bélgica ha empatado 1-1 contra Egipto, que sigue sin ganar en su historia en los Mundiales.
Túnez destituye a su seleccionador tras perder 5-1 contra Suecia en la primera jornada
El técnico Sabri Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas.
Suecia golea a Túnez (5-1), Costa de Marfil gana a Ecuador (1-0) y Países Bajos y Japón empatan (2-2), en el Mundial
En el grupo F, Suecia es el primer líder, tras su contundente victoria ante Túnez, y Países Bajos y Japón suman su primer punto; en el grupo E, Costa de Marfil es segunda, igualada a tres puntos con Alemania, después de su triunfo ante Ecuador.
Festival alemán frente a la debutante Curazao (7-1)
Debut por todo lo alto de Alemania frente a Curazao, que ha marcado su primer gol en la historia de los Mundiales.
Suiza cede ante Catar en el descuento (1-1), Brasil empata con Marruecos (1-1), Escocia gana a Haití (0-1) y Australia sorprende a Turquía (2-0)
El Mundial de fútbol 2026, que comenzó el pasado jueves, continúa dejando una fase inicial muy igualada y llena de sorpresas. Catar salvó un punto en el descuento ante Suiza (1-1), mientras que Brasil no pasó del empate frente a Marruecos en un duelo de alto nivel (1-1). Escocia logró un triunfo ajustado ante Haití (0-1) y Australia dio la sorpresa de la jornada al imponerse con claridad a Turquía (2-0).