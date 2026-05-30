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El PSG repite como campeón de la Champions superando al Arsenal en los penaltis

Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario con goles de Havertz y Dembélé, el partido se ha ido a la prórroga y a los penaltis (4-3). Gabriel Magalhaes ha fallado el último penalti decisivo, dando la victoria y el trofeo al equipo francés.
El PSG levantando la copa de la Champions League

Jugadores del PSG celebrando el triunfo. Foto: EFE

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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Paris Saint Germain se ha proclamado campeón de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo este sábado al superar al Arsenal de Mikel Arteta en los penaltis (4-3) en la final disputada en Budapest. Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario con goles de Havertz y Dembélé, el partido se ha ido a la prórroga y a los penaltis. Gabriel Magalhaes ha fallado el último penalti decisivo, dando la victoria y el trofeo al equipo francés.

El equipo inglés golpeó pronto y primero, y le valió para crecer en su plan de partido mostrando una solidez defensiva que anuló al PSG. Havertz aprovechó un desafortunado despeje de la zaga francesa y un repliegue confiado para fusilar el 0-1.

El Arsenal vigiló no meterse demasiado en su campo y el dominio del balón fue para los de París. El defensor del título echó de menos algún intento de desborde por bandas, de Dembélé o Khvicha Kvaratskhelia, y se fue al descanso con un disparo a puerta, una volea complicada y lejana de Fabián Ruiz.

El PSG sabía que necesitaba más y en la reanudación volvió vertical. El Arsenal siguió cómodo y de nuevo se mantuvo firme sin recular. Con una pared, Kvaratskhelia se plantó en el área y el español Cristhian Mosquera le arrolló cometiendo un penalti que convirtió Dembélé (1-1).

Con media hora por delante, el guion cambió. El Arsenal supo jugar directo y generar problemas a una defensa poco contundente, mientras que el campeón francés generó sus mejores ocasiones a la contra.

En la prórroga, el PSG pareció a merced de un Arsenal con más pólvora, pero tampoco llegaron las ocasiones claras. Los de Arteta reclamaron un penalti sobre Noni Madueke y David Raya despejó los centros franceses al área.

A los de Luis Enrique, romper el muro les pareció ya cosa imposible, centrados al menos en defenderse con el balón. La mejor defensa de Europa había anulado al mejor ataque, achicando al final al PSG.

En los penaltis, Gonçalo, Doué, Hakimi y Beraldo hicieron su trabajo, mientras que Mendes fallo. Por parte del Arsenal, Gyokeres, Rice y Martinelli marcaron, y Eze erró. Todo dependía de Gabriel Magalhaes, quien se ha precipitado y ha enviado el balón arriba, dando la victoria al PSG.

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