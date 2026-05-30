El PSG repite como campeón de la Champions superando al Arsenal en los penaltis

El Paris Saint Germain se ha proclamado campeón de la Liga de Campeones por segundo año consecutivo este sábado al superar al Arsenal de Mikel Arteta en los penaltis (4-3) en la final disputada en Budapest. Tras empatar a uno en el tiempo reglamentario con goles de Havertz y Dembélé, el partido se ha ido a la prórroga y a los penaltis. Gabriel Magalhaes ha fallado el último penalti decisivo, dando la victoria y el trofeo al equipo francés.

El equipo inglés golpeó pronto y primero, y le valió para crecer en su plan de partido mostrando una solidez defensiva que anuló al PSG. Havertz aprovechó un desafortunado despeje de la zaga francesa y un repliegue confiado para fusilar el 0-1.