La selección nacional de fútbol de la República Democrática del Congo ha cancelado su concentración de preparación para el Mundial y una despedida pública en la capital del país, Kinshasa, por el brote de ébola en el Estado africano.

El brote ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional y según el portavoz de la selección nacional, Jerry Kalemo, el Ministerio de Sanidad ha recomendado que el entrenamiento no se celebre en Kinshasa debido al brote en la parte oriental del país. No obstante, ha afirmado que los partidos de preparación contra Dinamarca en Lieja (Bélgica), el 3 de junio, y contra Chile, en España, el 9 de junio, se disputarán según lo previsto.

"Debido al ébola, hemos cancelado los entrenamientos en Kinshasa", ha declarado Kalemo en una entrevista en la televisión nacional RTNC.

El portavoz ha afirmado que no debería haber temor a que los jugadores congoleños se contagien del ébola antes del Mundial, ya que casi todos ellos juegan en el extranjero, principalmente en Francia. El seleccionador nacional, el francés Sébastien Desabre, también se encuentra actualmente en el Estado galo.

Los Leopardos se clasificaron tras ganar una repesca en México y jugarán en el Grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán. La República Democrática del Congo no ha jugado en un Mundial desde 1974, entonces como Zaire.