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El Bournemouth de Iraola empata con el City y hace campeón al Arsenal de Arteta

De esta manera, los gunners se han proclamado campeones de la Premier League 22 años después y por decimocuarta vez en toda su historia.
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El joven Eli Junior Kroupi celebra el gol que ha adelantado al Bournemouth con una pirueta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Andoni Iraolaren Bournemouth taldeak Cityrekin berdindu du eta Premier Leagueko txapeldun egin du Mikel Artetaren Arsenal
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Arsenal del técnico donostiarra Mikel Arteta se ha proclamado este martes campeón de la Premier League 22 años después tras el empate 1-1 del Manchester City en el campo del Bournemouth, dirigido por el entrenador usurbildarra Andoni Iraola.

Los de Arteta jugarán el último partido de liga este domingo contra el Crystal Palace ya sin nada en juego y levantarán el título en Selhurst Park al término de dicho partido.

En el Vitality Stadium, el City ha dominado de inicio gracias sobre todo a Antoine Semenyo, a quien se le ha anulado un gol en el minuto 12 por fuera de juego tras pase de Erling Haaland. Sin embargo, los locales han plantado cara al equipo 'citizen' y han empezado a rondar el área de Gianluigi Donnarumma.

Así, el conjunto entrenado por Andoni Iraola se ha adelantado en el 39' tras una larga combinación que ha canalizado Adrien Truffert por la banda izquierda; ahí pasó al joven Eli Junior Kroupi, quien desde la frontal rápidamente se ha perfilado para mandar su derechazo cruzado casi a la escuadra más lejana.

Nada más volver del descanso, los visitantes han generado peligro con un pase de Semenyo hacia Haaland y prolongación para Nico O'Reilly, pero su zurdazo potente ha sido repelido por el guardameta rival. Tampoco ha acertado luego Jérémy Doku y la réplica del Bournemouth ha sido doble con sendos disparos de Evanilson, en el 53' parado por Donnarumma y en el 60' demasiado alto.

Aunque Pep Guardiola ha hecho sustituciones, se han notado poco y de hecho el Bournemouth ha mejorado en lo que quedaba de segunda mitad, con remate al poste incluido de David Brooks. Igualmente, Iraola ha movido su banquillo y ha anestesiado al City, que aun así en el tiempo de descuento ha evitado perder porque Haaland ha cazado el rechace de un tiro al palo y ha marcado con un zurdazo cruzado.

Pese al arreón final, ese tropiezo fuera de casa ha hecho que el City se quedase en la segunda posición de la tabla liguera con 78 puntos. Y con solo tres puntos por jugarse, el Arsenal luce 82 y ya es nuevo campeón de Liga en Inglaterra, siéndolo por decimocuarta vez en toda su historia.

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