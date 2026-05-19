El Arsenal del técnico donostiarra Mikel Arteta se ha proclamado este martes campeón de la Premier League 22 años después tras el empate 1-1 del Manchester City en el campo del Bournemouth, dirigido por el entrenador usurbildarra Andoni Iraola.

Los de Arteta jugarán el último partido de liga este domingo contra el Crystal Palace ya sin nada en juego y levantarán el título en Selhurst Park al término de dicho partido.

En el Vitality Stadium, el City ha dominado de inicio gracias sobre todo a Antoine Semenyo, a quien se le ha anulado un gol en el minuto 12 por fuera de juego tras pase de Erling Haaland. Sin embargo, los locales han plantado cara al equipo 'citizen' y han empezado a rondar el área de Gianluigi Donnarumma.

Así, el conjunto entrenado por Andoni Iraola se ha adelantado en el 39' tras una larga combinación que ha canalizado Adrien Truffert por la banda izquierda; ahí pasó al joven Eli Junior Kroupi, quien desde la frontal rápidamente se ha perfilado para mandar su derechazo cruzado casi a la escuadra más lejana.