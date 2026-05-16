El Barcelona también reina en la Copa

El Barcelona se ha proclamado campeón de la de Copa de la Reina por tercera vez consecutiva al vencer por 3-1 al Atlético de Madrid este sábado en el Estadio de Gran Canaria.

El equipo azulgrana, que ya acumula 12 títulos de Copa, ha cumplido el pronóstico que le daba como favorito y ha plasmado su superioridad en la primera parte con goles de Claudia Pina, Esmee Brugts y Salma Paralluelo, ventaja que ha reducido Boe Risa para las rojiblancas tras el descanso.

Claudia Pina ha abierto el marcador en el minuto 24 con un disparo con rosca dentro del área, tras encontrar un balón que la zaga colchonera no ha terminado de alejar.

El segundo tanto del conjunto culé lo ha anotado Esmee Brugts, con un remate de cabeza en el área pequeña a centro de Vicky desde la derecha; un gol que ha tenido que ser revisado por un posible fuera de juego que ha sido desestimado.

También ha habido polémica con el tercer gol, anotado por Salma Paralluelo al cazar por bajo un balón suelto en el área, con la rojiblanca Andrea Medina tendida sobre el césped tras un saque de esquina.

Al comienzo de la segunda parte el Barça ha seguido ejerciendo el dominio y ha estrellado el balón en el larguero en un remate de cabeza de Patri.

José Herrera ha movido el banquillo y su equipo ha reducido la diferencia con un potente remate de Boe Risa.

En el último tercio del choque el equipo madrileño ha intentado meterse en la final con otro gol, pero las mejores ocasiones han vuelto a ser para el Barcelona.