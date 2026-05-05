El Arsenal se ha clasificado para su segunda final de la Liga de Campeones 2025-26 después de ganreste martes en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium (1-0), gracias a un solitario gol de Bukayo Saka al borde del descanso.El gol de Saka ha evitado que los rojiblancos pudiesen disputar su cuarta final de la máxima competición continental.

Tras el 1-1 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano, los de Diego Pablo Simeone han buscado en Londres inquietar a un conjunto 'gunner' que, tras apenas amenazar, ha conseguido ponerse por delante justo antes del entretiempo.

Ya en la segunda mitad, Giuliano ha solicitado penalti por derribo de Gabriel, solo unos minutos antes de que Griezmann cayese en el área por un pisotón de Calafiori en una acción todavía más clara que el colegiado no ha pitado. La reacción no ha llegado y los colchoneros se han despedido del sueño continental.

De esta manera, los de Mikel Arteta esperan ya rival para la final, que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El Paris Saint-Germain se impuso por la mínima al Bayern de Múnich (5-4) en el intenso partido de ida en el Parque de los Príncipes, y el Allianz Arena dictará sentencia este miércoles.