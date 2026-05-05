Un solitario gol Saka mete al Arsenal en su segunda final y apea al Atlético (1-0)
El Arsenal se ha clasificado para su segunda final de la Liga de Campeones 2025-26 después de ganreste martes en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium (1-0), gracias a un solitario gol de Bukayo Saka al borde del descanso.El gol de Saka ha evitado que los rojiblancos pudiesen disputar su cuarta final de la máxima competición continental.
Tras el 1-1 de la ida en el Riyadh Air Metropolitano, los de Diego Pablo Simeone han buscado en Londres inquietar a un conjunto 'gunner' que, tras apenas amenazar, ha conseguido ponerse por delante justo antes del entretiempo.
Ya en la segunda mitad, Giuliano ha solicitado penalti por derribo de Gabriel, solo unos minutos antes de que Griezmann cayese en el área por un pisotón de Calafiori en una acción todavía más clara que el colegiado no ha pitado. La reacción no ha llegado y los colchoneros se han despedido del sueño continental.
De esta manera, los de Mikel Arteta esperan ya rival para la final, que se disputará el próximo sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest. El Paris Saint-Germain se impuso por la mínima al Bayern de Múnich (5-4) en el intenso partido de ida en el Parque de los Príncipes, y el Allianz Arena dictará sentencia este miércoles.
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Esta será la séptima final en la historia del equipo catalán, de las cuales las seis ultimas han sido de forma consecutiva. El partido se disputará el sábado 23 de mayo en el Estadio Ullevaal de Oslo (Noruega).
Atlético y Arsenal empatan de penalti en la ida de semifinales (1-1)
Un penalti anotado por Viktor Gyökeres ha adelantado al Arsenal, pero Julián Álvarez también desde los once metros ha hecho el empate. El árbitro ha pitado otro penalti a favor de los ingleses, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, ha rectificado.
El PSG se lleva una corta ventaja de un duelo de titanes para la historia (5-4)
Los de Luis Enrique han llegado a disponer de tres goles de renta, pero el equipo bávaro ha reaccionado para dejar abierta la eliminatoria.
El Bayern elimina al Real Madrid a última hora y el Arsenal pasa con lo justo
Los bávaros han pasado con un marcador global de 6-4 en el global tras el triunfo 4-3 en la vuelta disputada en el Allianz Arena. Por su parte, el equipo de Arteta ha empatado sin goles en casa con el Sporting, haciendo valer su único tanto en la ida.
Atlético y PSG, a semifinales tras apear a Barcelona y Liverpool, respectivamente
Los colchoneros han caído 1-2 en el partido de vuelta de cuartos disputado en el Metropolitano, pero la eliminatoria ha concluido 3-2 a su favor. Los parisinos han vuelto a ganar a los reds 0-2 en Anfield y los de Luis Enrique, actuales campeones, se meten en semifinales por tercer año consecutivo.
El Atlético de Madrid y PSG huelen a semifinales tras ganar a Barcelona y Liverpool en la ida
El conjunto colchonero ha superado a domicilio al catalán 0-2 con goles de Álvarez y Soloth. El equipo francés ha hecho lo propio con los ingleses (2-0), pero en casa, en París, gracias a los tantos de Doué y Kvaratskhelia.
Bayern y Arsenal golpean fuera de casa y se acercan a semifinales
El campeón alemán ha vencido por primera vez en el Santiago Bernabéu en 25 años (1-2), y el conjunto inglés ha ganado por la mínima al Sporting portugués (0-1) en los minutos finales.
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