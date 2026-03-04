Errege Kopa
Realaren eta Athleticen zaleak gogotsu eta itxaropentsu daude, gaueko hitzorduaren atarian

Zaleak, Errege Kopako derbia
18:00 - 20:00

Giro bikaina espero da gaur Anoetan

author image

EITB

Azken eguneratzea

Realak eta Athleticek Errege Kopako finalerdietako itzuliko partida jokatuko dute gaur gauean Anoetan. Giro ederra dago bi taldeen zaleen artean.

