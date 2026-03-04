Las aficiones de la Real y del Athletic viven la cita de la noche con ganas y esperanza
Real Sociedad y Athletic disputan esta noche en Anoeta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey El ambiente se palpa entre la afición de ambos equipos
La Real parte con ventaja en el segundo asalto del derbi copero, pero el Athletic promete pelea en Anoeta
Matarazzo no podrá contar con los lesionados Rupérez, Odriozola y Kubo, pero recupera a Óskarsson. Con respecto a la ida Valverde recupera a cuatro titulares como Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además de al entonces sancionado Paredes.
El Atlético de Madrid será el rival de Real o Athletic en la final de Sevilla
El Barcelona ha recortado a la desventaja del partido de ida con tres tantos (3-0), pero se ha quedado a una diana de forzar la prórroga.
Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa
No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.
Real Madrid-Manchester City, Newcastle-Barça y Atlético-Tottenham, en octavos de la Champions
Las eliminatorias de los octavos de final de la máxima competición continental de clubes se disputarán a doble partido. Los encuentros de ida se jugarán el 10-11 de marzo y los de vuelta una semana después, el 17-18 de marzo.
Atalanta, Galatasaray, Real Madrid y PSG también estarán en los cruces de octavos
La Atalanta ha conseguido remontar el 2-0 encajado en la ida ante el Borussia Dortmund en un partido de locura (4-1). El Madrid ha eliminado al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 2-1 en la vuelta. El PSG ha empatado a dos ante el Mónaco y el Galatasaray se ha metido gracias a dos goles en la prórroga pese a caer y sufrir en Turín (3-2).
Real Sociedad-Athletic, el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, el 4 de marzo, en EITB
Desde las 20:30 horas, el miércoles, 4 de marzo, ETB1 y kirolakeitb.eus te acercarán toda la emoción del decisivo encuentro que disputarán la Real Sociedad y el Athletic, en Anoeta, con un billete para la gran final en juego.
El Bodø/Glimt hace historia eliminando al Inter de Milán de la Liga de Campeones
El conjunto noruego venció al equipo italiano (0-2) en el partido de vuelta del playoff de octavos de final. El Bayer Leverkusen, el Newcastle y el Atlético de Madrid también han conseguido pasar a octavos.
Atlético, Leverkusen, Bodø/Glimt y Newcastle, a octavos de la Liga de Campeones
Una noche con marcadores contundentes, una gesta inesperada en Milán y eliminatorias resueltas con autoridad confirman los pases a octavos.
El Newcastle casi sentencia su eliminatoria y Bodo y Leverkusen encarrilan las suyas
Las 'urracas' han arrollado al Qarabag a domicilio (1-6), los noruegos han ganado 3-1 al Inter y el conjunto alemán ha superado por 0-2 al Olympiacos en Grecia. Por el contrario, Brujas y Atlético de Madrid han firmado tablas en Bélgica (3-3).