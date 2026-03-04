Copa del Rey
Las aficiones de la Real y del Athletic viven la cita de la noche con ganas y esperanza

Zaleak, Errege Kopako derbia
18:00 - 20:00
Se espera un gran ambiente hoy, en Anoeta
Euskaraz irakurri: Realeko eta Athleticeko zaleak gogotsu eta itxaropentsu daude, gaueko hitzorduaren atarian
author image

EITB

Última actualización

Real Sociedad y Athletic disputan esta noche en Anoeta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey El ambiente se palpa entre la afición de ambos equipos

Reala-Athletic, Errege Kopa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Sigue, en directo, el partido Real Sociedad-Athletic Club, duelo de vuelta de las semifinales de Copa

No te pierdas este miércoles, 4 de marzo, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará a la Real Sociedad y al Athletic Club, en ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON. A partir de las 20:30 horas comenzará el programa "Koparen Bila" con los detalles de la previa del encuentro. A continuación, se emitirá el duelo entre ambos equipos y, una vez finalizado el mismo, se analizará lo acontecido en el programa especial postpartido.

