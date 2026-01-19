Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Horarios de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey

El derbi Alavés-Real Sociedad se disputará el 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza, mientras que el Athletic se enfrentará al Valencia el 4 de febrero, a partir de las 21:00 horas.

Jon Mikel Aranburu eta Abde Rebbach, Alavesen eta Realaren arteko derbian, Mendizorrotzan
Imagen de archivo de un derbi entre Real Sociedad y Alavés.
Euskaraz irakurri: Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketako ordutegiak
author image

EITB

Última actualización

Los cuatro encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán del 3 al 5 de febrero, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Alavés la Real se enfrentarán el miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza. El Athletic Club, por su parte, jugará contra el Valencia el 4 de febrero, también a las 21:00 horas.

Además, los otros dos encuentros de la eliminatoria tendrán el siguiente horario: 

- Albacete-Barcelona: 3 de febrero, 21:00 horas.

- Betis-Atlético de Madrid: 5 de febrero, 21:00 horas. 

Alavés-Real Sociedad y Valencia-Athletic, en cuartos de final de la Copa del Rey
Real Sociedad Athletic Club Alavés Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X