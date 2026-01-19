Horarios de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey

Los cuatro encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán del 3 al 5 de febrero, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Alavés y la Real se enfrentarán el miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas en Mendizorroza. El Athletic Club, por su parte, jugará contra el Valencia el 4 de febrero, también a las 21:00 horas.

Además, los otros dos encuentros de la eliminatoria tendrán el siguiente horario:

- Albacete-Barcelona: 3 de febrero, 21:00 horas.

- Betis-Atlético de Madrid: 5 de febrero, 21:00 horas.