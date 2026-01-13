La Real Sociedad remonta ante Osasuna, en el derbi, y se clasifica en los penaltis para cuartos de final de la Copa
La Real Sociedad se ha clasificado para cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, este martes por la noche, en Anoeta, en tanto que Osasuna ha quedado fuera de la competición, en la eliminatoria que han disputado ambos equipos. El cuadro guipuzcoano ha obtenido el pase en la tanda de penaltis, después de que los noventa minutos hayan concluido con 2-2. Jon Moncayola ha adelantado a Osasuna, en el minuto cuatro; Mikel Oyarzabal, en el 17, ha hecho, en propia puerta, el 0-2; Beñat Turrientes, en el minuto 75, ha marcado el 1-2, e Igor Zubeldia, en el tiempo de prolongación, ha conseguido el empate a dos. En la prórroga, Aitor Fernández ha parado un penalti lanzado por Oyarzabal, y en la tanda definitiva la Real Sociedad se ha impuesto por 4-3.
En este contexto, la Real ha arrancado con fuerza, y Mikel Oyarzabal ha estado cerca de marcar casi nada más empezar, pero Osasuna ha golpeado de inmediato; en el minuto cuatro, Jon Moncayola ha chutado de manera espectacular desde fuera del área, en un disparo muy difícil, y ha hecho un precioso gol, que daba ventaja a los de Alessio Lisci.
El tanto ha asentado a Osasuna, que ha logrado, en el minuto 17, ampliar su ventaja. En un córner para el conjunto navarro, Mikel Oyarzabal, en el primer palo, ha tratado de despejar, pero el balón ha ido hacia la portería de Unai Marrero, que no ha podido hacer nada para evitar el segundo gol de los rojillos; Osasuna cobraba una renta muy significativa en el derbi copero, en poco más de un cuarto de hora de juego.
La Real no se encontraba cómoda, y no hallaba la inspiración para llegar a la portería de Aitor; Osasuna, en cambio, mostraba solidez, y respondía bien a los ataques del cuadro txuri-urdin. En el tiempo de prolongación del primer tiempo, han llegado las mejores ocasiones de gol para el cuadro de Matarazzo; Caleta-Car y Oyarzabal han estado a punto de llegar a un balón muy bien peinado por Sucic, y, casi a renglón seguido, Carlos Soler ha chutado fuera, junto al poste, en una de las últimas acciones antes del descanso.
Raúl García de Haro ha puesto a prueba a Marrero, al poco de comenzar el segundo tiempo, y Soler, en la otra área, no ha podido rematar cuando estaba en buena posición. La Real ha salido decidida a buscar la meta de Osasuna, en esa segunda parte. La tensión era grande en Anoeta, porque, si bien los de Alessio Lisci ganaban con claridad, el conjunto de Pellegrino Matarazzo presionaba con ganas.
En el minuto 73, Jon Mikel Aramburu ha cabeceado fuera. Dos minutos después, con un gran chut desde fuera del área, Beñat Turrientes ha marcado para la Real. Anoeta se ha venido arriba, tras el tanto del de Beasain, que ponía mucha emoción para lo que quedaba de eliminatoria.
Caleta-Car ha logrado mandar el balón a las mallas, pero estaba en fuera de juego. El ataque de la Real era constante, en tanto que Osasuna se defendía con orden. Zakharyan se ha encontrado con Aitor, en una ocasión muy clara, pero el conjunto guipuzcoano no había dicho su última palabra, ya que, en el tiempo de prolongación, Igor Zubeldia ha marcado el gol del empate.
Matarazzo ha cambiado a Óskarsson, que había saltado al campo siete minutos antes, por Jon Martín, para la prórroga. Real y Osasuna, con todos los protagonistas muy castigados físicamente, han bajado las revoluciones en ese tiempo extra, al menos en sus primeros minutos. En el minuto 102, Ante Budmir ha cabeceado al travesaño; en la siguiente acción, el balón ha tocado en la mano de Javi Galán, dentro del área, y el árbitro ha señalado penalti. Aitor Fernández, no obstante, en una gran intervención, ha detenido el lanzamiento de Oyarzabal.
La emoción y la tensión eran muy grandes, en el derbi. En los minutos finales, Aitor Fernández ha salvado a Osasuna, con dos excelentes intervenciones; el de Mondragón ha sido el héroe del equipo navarro en ese último tramo.
De esta forma, los penaltis han decidido el vencedor. En la tanda, Oyarzabal, Guedes, Soler y Sergio Gómez han marcado para la Real, Unai Marrero ha parado los chuts de Moncayola y de Catena, y la Real Sociedad está en cuartos de final de la Copa.
