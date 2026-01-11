Bartzelona, Superkopako txapeldun Real Madrili irabazita (3-2)
Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarrena bere taldea txapeldun egiteko.
Bartzelonak 3-2 irabazi dio Real Madrili igande honetan, Yedan jokatu den Espainiako Superkopako finalean. Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarren gola bere taldea txapeldun bihurtzeko.
Bartzelona izan da baloiaren jabe, % 80ko jabetzarekin, baina kosta egin zaio arriskua sortzea azken metroetan. Bitartean, Real Madrilek bere area defendatu du, aurkariaren akats baten zain, eta abiadura erabili du min egiteko.
Partidako lehen abaguneak zurienak izan dira. Viniciusek ez du Joan Garciaren aurkako buruz burukoa aprobetxatu, eta Gonzaloren jaurtiketa desbideratuta joan da.
Lamine Yamal etengabeko amesgaiztoa izan da hegaletik, eta Raphinhak eta Ferminek ere hurbilketa arriskutsuren bat edo beste izan dute. Izan ere, Raphinhak izan du aukerarik onena, baloi luze bat jaso eta Courtoisen aurrean bakarrik geratu denean, baina presaka joan da eta baloia kanpora bota du.
Barçaren kontraeraso azkar baten ostean, Raphinhak baloia jaso du, oraingoan ondo pentsatu eta jaurtiketa gurutzatu du markagailua irekitzeko (1-0).
Golaren ondoren gehiago nahi izan dute, baina, nagusitasun argia izan arren, Madrilek berdinketa aurkitu du. Viniciusek ia zelai erdian hartu du baloia, defentsa denetatik joan da eta gol ikusgarria sartu du (1-1).
Atsedenaldira iritsi aurretik Barçak aurrea hartu du Lewandowskiren gol on batekin, baina hurrengo kornerrean, aldaratze batzuen ondoren, Gonzalok berdinketa jarri du berriro markagailuan (2-2) .
Real Madril hobeto sartu da bigarren zatian, eta Vinicius izan da protagonista berriro ere, pare bat abagune onekin. Barça, ordea, ez da atzean geratu, eta baloiaren kontrolari esker, aurrera egin du.
Partida berdinduta zegoen, baina 73. minutuan Raphinhak bere bigarren gola sartu du. Bere jaurtiketak Asenciorekin egin du topo, eta zorte pixka batekin baloia sare barrura bidali du (3-2).
90. minutuan, Barça jokalari bat gutxiagorekin geratu da, De Jongek txartel gorria ikusi baitu, sarrera gogor baten ondorioz.
Hala ere, Barça indartsu mantendu da Espainiako Superkopako txapeldun izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erregina Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean
Zuri-gorriek asteazkenean jokatuko dute, 18:30ean, eta txuri-urdinek ostegunean, 19:00etan.
Real Madrilek sufritu egin du Atleticoren aurka, baina Bartzelonaren aurkako finalerako sailkatu da (1-2)
Valverdek sekulako gola sartu du falta baten jaurtiketan minutu eta 17 segundora, eta ondoren Rodrygok zurien bigarrena egin du 55. minutuan. Sorlothek aldea murriztu du. Koltxoneroek berdinket lortzeko aukerak izan dituzte, baina ez dute asmatu.
Reala-Osasuna Errege Kopako derbia urtarrilaren 13an jokatuko dute, asteartean, 21:00etan
Cultural Leonesa-Athletic kanporaketa ere izango da asteartean 21:00etan; Alavesen eta Rayo Vallecanoren artekoa, ordea, asteazkenean jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan.
Atletico Madril-Athletic eta Reala-Levante Badalona, Erreginaren Kopako final-laurdenetan
Final-laurdenetako beste bi partidak Real Madril-FC Bartzelona eta Madril-CFF-Tenerife izango dira. Norgehiagokak otsaileko lehen astean jokatuko dira, asteartean, hilak 3, eta ostegunean, hilak 5.
Alavesek Sevilla hartuko du lehen mailako taldeen arteko lehia bakarrean, eta Osasunak Huescan lortu beharko du sailkapena
Babazorroek Sevilla hartuko dute Mendizorrotzan, Ligan Real Madril atakan jarri ostean. Bestalde, Osasuna Kopan aurrera egiteko ilusioarekin iritsiko da Huescara, nahiz eta Alavesen aurkako larunbateko derbiari begira egon.
Ansotegiren Real berriak Eldenseri egingo dio bisita eta Eibarrek Elx hartuko du Ipuruan
Talde txuri-urdina emaitza-krisialdian murgilduta iritsiko Eldara, eta Jon Ansotegik Sergio Franciscoren tokia hartu berritan. Bestalde, armaginek, jaitsiera postuetan, bi partida erabakigarri jokatuko dituzte aste honetan, etxean.
Euskal taldeen norgehiagoken ordutegiak Kopako final-hamaseirenetan
Eibarrek eta Realak abenduaren 16an, asteartean, jokatuko dute, Alavesek eta Osasunak 17an, asteazkenean, eta Athleticek 18an, ostegunean.
Espainiak Uruguai, Saudi Arabia eta Cabo Verde izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako H multzoan
H Multzoak Miami, Atlanta eta Houstonen (AEB) eta Guadalajaran (Mexiko) jokatuko ditu bere partidak.
48 selekzio, 4 ontzi eta Trump, 2026ko Munduko Txapelketaren zozketaren ikuskizuna
Lau ontzitan banatutako 48 selekziok ezagutuko dute bihar, abenduak 5, multzo fasean izango dituzten aurkariak, zozketa honetan Donald Trump, AEBko presidentea egonen da gonbidatu berezi moduan.