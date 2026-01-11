16. aldiz
Bartzelona, Superkopako txapeldun Real Madrili irabazita (3-2)

Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarrena bere taldea txapeldun egiteko.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Bartzelonako jokalariak garaipena ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Bartzelonak 3-2 irabazi dio Real Madrili igande honetan, Yedan jokatu den Espainiako Superkopako finalean. Viniciusek eta Gonzalok berdindu egin dituzte Raphinharen eta Lewandowskiren golak, baina Raphinhak berak sartu du bere bigarren gola bere taldea txapeldun bihurtzeko.

Bartzelona izan da baloiaren jabe, % 80ko jabetzarekin, baina kosta egin zaio arriskua sortzea azken metroetan. Bitartean, Real Madrilek bere area defendatu du, aurkariaren akats baten zain, eta abiadura erabili du min egiteko.

Partidako lehen abaguneak zurienak izan dira. Viniciusek ez du Joan Garciaren aurkako buruz burukoa aprobetxatu, eta Gonzaloren jaurtiketa desbideratuta joan da.

Lamine Yamal etengabeko amesgaiztoa izan da hegaletik, eta Raphinhak eta Ferminek ere hurbilketa arriskutsuren bat edo beste izan dute. Izan ere, Raphinhak izan du aukerarik onena, baloi luze bat jaso eta Courtoisen aurrean bakarrik geratu denean, baina presaka joan da eta baloia kanpora bota du.

Barçaren kontraeraso azkar baten ostean, Raphinhak baloia jaso du, oraingoan ondo pentsatu eta jaurtiketa gurutzatu du markagailua irekitzeko (1-0).

Golaren ondoren gehiago nahi izan dute, baina, nagusitasun argia izan arren, Madrilek berdinketa aurkitu du. Viniciusek ia zelai erdian hartu du baloia, defentsa denetatik joan da eta gol ikusgarria sartu du (1-1).

Atsedenaldira iritsi aurretik Barçak aurrea hartu du Lewandowskiren gol on batekin, baina hurrengo kornerrean, aldaratze batzuen ondoren, Gonzalok berdinketa jarri du berriro markagailuan (2-2) .

Real Madril hobeto sartu da bigarren zatian, eta Vinicius izan da protagonista berriro ere, pare bat abagune onekin. Barça, ordea, ez da atzean geratu, eta baloiaren kontrolari esker, aurrera egin du.

Partida berdinduta zegoen, baina 73. minutuan Raphinhak bere bigarren gola sartu du. Bere jaurtiketak Asenciorekin egin du topo, eta zorte pixka batekin baloia sare barrura bidali du (3-2).

90. minutuan, Barça jokalari bat gutxiagorekin geratu da, De Jongek txartel gorria ikusi baitu, sarrera gogor baten ondorioz.

Hala ere, Barça indartsu mantendu da Espainiako Superkopako txapeldun izateko.

