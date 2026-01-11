Por 16ª vez
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar al Real Madrid (3-2)

Vinicius y Gonzalo han igualado los goles previos de Raphinha y Lewandowski, pero el propio Raphinha ha marcado el doblete para hacer a su equipo campeón.
YEDA (ARABIA SAUDÍ), 11/01/2026.- Los jugadores del FC Barcelona levantan el trofeo de campeón tras la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá de Yeda (Arabia Saudí). EFE/ Kai Försterling
Jugadores del Barcelona celebrando la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bartzelona, Superkopako txapeldun Real Madrili irabazita (3-2)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

El Barcelona se ha impuesto por 3-2 al Real Madrid este domingo en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda. Vinicius y Gonzalo han igualado los goles previos de Raphinha y Lewandowski, pero el propio Raphinha ha marcado el doblete para hacer a su equipo campeón.

Los primeros minutos del partido han sido igualados, con idas y venidas por parte de los dos equipos. El Barcelona ha sido dueño del balón, con un 80 % de posesión, pero le ha costado crear peligro en los metros finales. Mientras, el Real Madrid ha defendido en conjunto su área, a la espera de un error del rival, y ha usado la velocidad para hacer daño.

Las primeras ocasiones del partido han sido de los blancos. Vinicius no ha aprovechado un cara a cara contra Joan García, y el disparo de Gonzalo ha ido desviado. A partir de ahí, el equipo catalán se ha lanzado al ataque.

Lamine Yamal ha sido una constante pesadilla por la banda, y Raphinha y Fermín también han tenido algún que otro acercamiento peligroso. De hecho, Raphinha ha tenido la mejor ocasión al recibir un balón largo y quedarse solo ante Courtois, pero se ha precipitado y ha lanzado fuera el balón.

Pero se ha resarcido del error rápidamente. Tras una rápida contra del Barça, Raphinha ha recibido el balón, esta vez ha pensado bien y ha cruzado el disparo para abrir el marcador con un trallazo (1-0).

El gol ha animado a los culés, que han querido más, pero, pese al claro dominio, el Madrid ha encontrado el empate. Vinicius ha cogido el balón casi en el medio campo, se ha ido de toda la defensa para marcar un golazo (1-1).

El tiempo añadido antes del descanso ha sido una locura. El Barça se ha vuelto a adelantar con un buen gol de Lewandowski, pero en el siguiente córner, tras varios rechaces, Gonzalo ha vuelto a poner el empate en el marcador (2-2).

El Real Madrid ha entrado mejor en la segunda parte, con Vinicius como protagonista de nuevo con un par de buenas ocasiones. Pero el Barça tampoco se ha quedado atrás, y mediante el control del balón ha ido ganando terreno.

El partido estaba igualado, pero en el minuto 73 Raphinha ha marcado su doblete. Su disparo se ha topado con Asencio, pero con un poco de fortuna el balón ha terminado en la red (3-2).

Los siguientes minutos han sido muy tensos, con acercamientos por parte de ambos equipos de nuevo. En el minuto 90, el Barça se ha quedado con un jugador menos, después de que De Jong viera la roja directa por una dura entrada.

Aun así, el Barça se ha mantenido fuerte para proclamarse campeón de la Supercopa de España.

Fútbol Supercopa de España Real Madrid FC Barcelona Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X