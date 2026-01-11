El Barcelona, campeón de la Supercopa tras ganar al Real Madrid (3-2)

El Barcelona se ha impuesto por 3-2 al Real Madrid este domingo en la final de la Supercopa de España disputada en Yeda. Vinicius y Gonzalo han igualado los goles previos de Raphinha y Lewandowski, pero el propio Raphinha ha marcado el doblete para hacer a su equipo campeón.

Los primeros minutos del partido han sido igualados, con idas y venidas por parte de los dos equipos. El Barcelona ha sido dueño del balón, con un 80 % de posesión, pero le ha costado crear peligro en los metros finales. Mientras, el Real Madrid ha defendido en conjunto su área, a la espera de un error del rival, y ha usado la velocidad para hacer daño.