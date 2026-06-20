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El Málaga regresa a Primera 8 años después

En el duelo andaluz por el ascenso, los goles de Carlos Ruiz y David Larrubia han dado la victoria y el ascenso a la máxima categoría al Málaga.

ALMERIA, 20/06/2026.- El centrocampista del Málaga, David Larrubia, tras conseguir el segundo gol de su equipo durante el encuentro de vuelta por el ascenso a primera división que disputan este sábado Almeria y Málaga en el UD Almeria Stadium. EFE / Jorge Zapata.
Larrubia celebra su gol con el público. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Malaga Lehen Mailara itzuli da 8 urte geroago
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Málaga ha logrado este sábado el ascenso a LaLiga EA Sports, a la que regresa ocho temporadas después de perder la categoría, tras eliminar al Almería, al que ha derrotado por 1-2 a domicilio después de haber empatado a cero goles en el estadio de La Rosaleda.

El equipo malagueño que entrena Juan Francisco Funes acompañará al Racing y al Deportivo a la máxima categoría del fútbol español.

El inicio ha dejado mejores sensaciones en un conjunto malaguista que presionaba arriba y lograba incomodar la salida local. El Almería intentaba ganar metros y asumir el control del juego, pero las ocasiones más claras seguían cayendo del lado visitante.

Con el paso de los minutos el encuentro se ha equilibrado y el descanso ha llegado sin goles tras una primera parte marcada por la igualdad.

La segunda parte ha arrancado con un ritmo mucho más. El Málaga llegaba con peligro y el Almería respondía cada vez que encontraba espacios.

El conjunto malaguista ha ido creciendo hasta hacerse con el control. Una mala salida de balón de Bonini ha sido aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que ha batido a Andrés Fernández y ha puesto por delante al Málaga (0-1).

El gol ha obligado al Almería a asumir riesgos y la reacción no ha tardado en llegar, aunque también ha dejado espacios atrás. En el 70, Larrubia ha culminado una rápida acción visitante con un potente disparo que ampliaba la ventaja (0-2).

El premio para los locales ha llegado en el minuto 75, cuando Baptistao ha recortado distancias tras un centro de Luna prolongado por Embarba. Los rojiblancos se han volcado hasta el final, pero ni Arribas ni Bonini han encontrado el empate, en un desenlace marcado además por dos expulsiones, una por cada equipo.

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