El Málaga regresa a Primera 8 años después

El inicio ha dejado mejores sensaciones en un conjunto malaguista que presionaba arriba y lograba incomodar la salida local. El Almería intentaba ganar metros y asumir el control del juego, pero las ocasiones más claras seguían cayendo del lado visitante.

Con el paso de los minutos el encuentro se ha equilibrado y el descanso ha llegado sin goles tras una primera parte marcada por la igualdad.

La segunda parte ha arrancado con un ritmo mucho más. El Málaga llegaba con peligro y el Almería respondía cada vez que encontraba espacios.

El conjunto malaguista ha ido creciendo hasta hacerse con el control. Una mala salida de balón de Bonini ha sido aprovechada por Joaquín para asistir a Chupe, que ha batido a Andrés Fernández y ha puesto por delante al Málaga (0-1).