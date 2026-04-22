Imanol Idiakez, nuevo entrenador del Cádiz, hasta final de temporada
El Cádiz e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo hasta final de temporada, según ha informado el club andaluz.
"Con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés o Deportivo, entre otros. En la presente temporada ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre", señala el comunicado del Cádiz, que añade que "el técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde".
Antes, el Cádiz había anunciado la destitución de Sergio González como entrenador del equipo, debido a la mala racha de resultados en LaLiga Hypermotion.
El equipo amarillo está situado en la decimoctava plaza de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al acumular 38, por los 35 del Real Zaragoza, que es el que marca la zona de la pérdida de la categoría.
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