El derbi Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el 2 de abril en Anoeta

El derbi vasco Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el próximo 2 de abril en Anoeta, en el marco de la 33ª jornada, a partir de las 20:00 horas.

El resto de partidos que completan la jorndad son:

Martes, 31 de marzo

Mirandes-Albacete (19:00)

Deportivo-Córdoba (20:00)

Valladolid-Cádiz (21:30)

Miércoles 1 de abril

Andorra-Málaga, (19:00)

Burgos-Ceuta, (20:00)

Huesca-CyD Leonesa (20:00)

Racing -Sporting Gijón (21:30)

Jueves 2 de abril

Las Palmas-Granada (19:00)

Castello-Almería (20:00)

Leganés-Zaragoza (21:30 horas