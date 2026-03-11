El derbi Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el 2 de abril en Anoeta
La 33ª jornada de la Liga Hypermotion se disputará entre semana.
El derbi vasco Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el próximo 2 de abril en Anoeta, en el marco de la 33ª jornada, a partir de las 20:00 horas.
El resto de partidos que completan la jorndad son:
Martes, 31 de marzo
Mirandes-Albacete (19:00)
Deportivo-Córdoba (20:00)
Valladolid-Cádiz (21:30)
Miércoles 1 de abril
Andorra-Málaga, (19:00)
Burgos-Ceuta, (20:00)
Huesca-CyD Leonesa (20:00)
Racing -Sporting Gijón (21:30)
Jueves 2 de abril
Las Palmas-Granada (19:00)
Castello-Almería (20:00)
Leganés-Zaragoza (21:30 horas
Te puede interesar
El Cádiz destituye a Gaizka Garitano
Tras la mala dinámica del club, y la derrota ante el colista, el club ha decidido prescindir del entrenador de Derio.
La Cultural Leonesa destituye al Cuco Ziganda
El técnico navarro se despide después de estar al frente del conjunto leonés durante 20 jornadas en las que ha logrado seis victorias y siete empates, el último en el terreno del CD Leganés (1-1).
El basauriarra Igor Oca será entrenador del Leganés hasta final de temporada
Llegó al banquillo del primer equipo inicialmente como interino como sustituto de Paco López, destituido a principios de diciembre. El técnico de 44 años llegó el pasado verano a la entidad madrileña procedente del Sestao River para dirigir al filial.
Ibai Gómez deja de ser entrenador del Andorra
Actualmente, el equipo se encuentra al borde del descenso, y lleva ocho partidos sin ganar. Gómez se incorporó al conjunto andorrano el pasado verano.
