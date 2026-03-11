Derbi
El derbi Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el 2 de abril en Anoeta

La 33ª jornada de la Liga Hypermotion se disputará entre semana.

Eibar vs Sanse
Imagen de archivo de un partido Eibar-Sanse. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hypermotion Ligako Sanse-Eibar derbia apirilaren 2an jokatuko dute, Anoetan
author image

AGENCIAS | EITB

Última actualización

El derbi vasco Sanse-Eibar de la Liga Hypermotion se disputará el próximo 2 de abril en Anoeta, en el marco de la 33ª jornada, a partir de las 20:00 horas.

El resto de partidos que completan la jorndad son:

Martes, 31 de marzo

Mirandes-Albacete (19:00)

Deportivo-Córdoba (20:00) 

Valladolid-Cádiz (21:30) 

Miércoles 1 de abril 

Andorra-Málaga, (19:00) 

Burgos-Ceuta, (20:00)

Huesca-CyD Leonesa (20:00) 

Racing -Sporting Gijón (21:30)

Jueves 2 de abril

Las Palmas-Granada (19:00)

Castello-Almería (20:00) 

Leganés-Zaragoza (21:30 horas

 

SD Eibar LaLiga Hypermotion

