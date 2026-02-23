La Cultural y Deportiva Leonesa ha comunicado la finalización de su etapa como entrenador de José Ángel Cuco Ziganda y su cuerpo técnico integrado por Jorge Pérez y Julián Marín.

El técnico navarro, que ocupó el lugar de Raúl Llona, que cubrió las seis primeras jornadas del campeonato después de haber logrado el ascenso a LaLiga Hypermotion, se despide después de estar al frente del conjunto leonés durante 20 jornadas en las que ha logrado seis victorias y siete empates, el último en el terreno del CD Leganés (1-1).

La mala dinámica del equipo con diez jornadas sin conocer la victoria, con tan solo cuatro puntos conseguidos de los últimos 30, han llevado a los gestores de la entidad culturalista a tomar la decisión del segundo cambio en el banquillo.

Entre los candidatos que, según algunas fuentes, se barajarían como sustitutos de Ziganda se encuentran el gallego Oscar Gilsanz, que la pasada campaña dirigió al Deportivo y el exentrenador de la Cultural Leonesa y que lograra también el ascenso a la categoría de plata, aunque luego descendería con el equipo, Rubén de la Barrera.