La Liga F Moeve será incluida en la quiniela a partir de la temporada 2026-2027
La Liga F Moeve será incluida en la quiniela a partir de la temporada 2026-2027, tras la aprobación, este martes, en la reunión del Consejo de Ministros. Así, la Liga femenina recibirá el 15% de la recaudación de la quiniela, lo que supondrá un impacto relevante en el ámbito económico.
Ha sido el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el que ha dado la noticia, y ha calificado la medida como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”. Además, ha señalado que este es “un paso más” para que la Liga F Moeve sigue siendo una referencia internacional.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha destacado como, “un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino” una medida que ha sido demandada por el sindicato desde 2019 cuando lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino.
Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que esta decisión supone, “dar otro paso para corregir desigualdades históricas” y garantizar “más oportunidades, más visibilidad y más derechos para las futbolistas”.
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