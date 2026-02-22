LIGA F MOEVE

Maite Valero: “Hemos intentado imponer nuestro juego; hemos insistido y ha llegado el gol que esperábamos”

18:00 - 20:00
Maite Valero. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Maite Valero: “Partida ona egin dugu, gure jokoa inposatzen saiatu gara eta uste dut lortu dugula”
author image

EITB

Última actualización

Se ha disputado el derbi entre Eibar y Athletic, en Ipurua. El Athletic Club ha ganado 0-1 a los armeros y tras un mes complicado, Maite Valero ha explicado que “esta victoria les da un impulso” para seguir adelante y “darlo todo en los útlimos partidos”.

Fútbol Athletic Club Estadio Ipurua Liga F Moeve

