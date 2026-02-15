Liga F: Athletic vs. Real Sociedad, en directo
Te puede interesar
El Athletic busca subir posiciones y la Real afianzar la tercera plaza, en el derbi de este domingo en Lezama
Las txuri-urdin son terceras, con 15 puntos más que el Athletic, que es noveno. Las rojiblancas han encajado ocho goles en sus dos últimos compromisos. El partido de ida se resolvió con empate a uno. El derbi de este domingo se podrá seguir en directo desde las 12:00 horas en EITB.
El Athletic consigue su primera primera victoria en el Di Stéfano por 0-1
El Athletic sigue en la pelea por el título de la Liga F Moeve 2025-2026, tras ganar al Real Madrid (0-1) en el partido adelantado de la jornada 17. Tras un susto de para la portera Adriana Nanclares, el gran gol de Sara Ortega ha decidido los tres puntos para el club bilbaíno.
El técnico andoaindarra Yerai Martín dirigirá al Costa Adeje Tenerife hasta final de temporada
El técnico guipuzcoano llega al conjunto tinerfeño tras una destacada trayectoria en el fútbol formativo vasco, la SD Eibar, y su reciente experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal.
Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de España y tendrá como ayudante a Iraia Iturregi
La Real federación Española de Fútbol ha hecho oficial que Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España y que a partir de ahora Sonia Bermúdez se hará cargo del combinado español. Iraia Iturregi será la segunda entrenadora.
Fechas de los derbis vascos de la Liga F Moeve
Athletic Club, Real Sociedad y Eibar son los representantes vscos que competirán en la máxima categoría. Aquí puedes consultar las fechas de todos los derbis vascos de la temporada 2025-2026.
Tximist Cup: impulsando la igualdad y la inclusión en el fútbol femenino
Equipos punteros del fútbol europeo como Manchester City, Real Madrid, Inter de Milán y Olympique de Lyon se miden en una cita en la que pueden verse a las futuras estrellas del fútbol femenino.
La Liga F Moeve arrancará el fin de semana del 30-31 de agosto y acabará el 30-31 de mayo
Este calendario será asimétrico libre, por lo que la primera y la segunda vuelta no coincidirán y no habrá dos jornadas iguales.
El Barça gana al Atlético y revalida su título de Copa, el undécimo de su palmarés (2-0)
Las azulgranas derrotan al Atlético con un doblete de Claudia Pina y conquistan en El Alcoraz su último trofeo de la temporada tras haber ganado ya la Liga y la Supercopa.
El Barça conquista su sexto título consecutivo de Liga F
El Atlético de Madrid, por su parte, ata la 'Champions' y el Betis y el Valencia descienden a Primera RFEF. El Athletic participará en la Supercopa de España.