Liga F: Athletic vs. Real Sociedad, en directo

Athletic-Reala otsailak 15 streaming
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athletic Real Sociedad euskal derbiaren zuzeneko streaminga 2026ko otsailaren 15ean
author image

EITB

Última actualización

Sigue en directo el derbi correspondiente a la jornada 20 de la Liga F entre el Athletic Club y la Real Sociedad, este domingo, 15 de febrero, a partir las 12:00 horas, desde Lezama.
Fútbol Real Sociedad Athletic Club Liga F Moeve

