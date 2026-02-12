Liga F Moeve
Derbi el domingo en Lezama, el Athletic busca subir posiciones en la tabla y la Real afianzar la tercera plaza

18:00 - 20:00
El derbi de la ida en la Liga F Moeve, disputado en Anoeta.
Euskaraz irakurri: Bideoa F Moeve Liga: Derbia igandean Lezaman, Athleticek sailkapenean gora egin nahi du eta Realak hirugarren postua sendotu
Las txuri-urdin son terceras, con 15 puntos más que el Athletic, que es noveno. Las rojiblancas han encajado ocho goles en sus dos últimos compromisos. El partido de ida se resolvió con empate a uno. El derbi de este domingo se podrá seguir en directo desde las 12:00 horas en EITB.

Real Sociedad Mujeres deportistas Athletic Club Instalaciones de Lezama Liga F Moeve

