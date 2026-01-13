Liga F
El Athletic consigue su primera primera victoria en el Di Stéfano por 0-1

MADRID, 13/01/2026.- Las jugadoras del Athletic Club celebran su victoria a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F que han disputado hoy martes frente al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.
18:00 - 20:00
Las jugadoras del Athletic Club celebran su victoria
Euskaraz irakurri: Athleticek lehen garaipena lortu du Di Stefanon (0-1)
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

El Athletic sigue en la pelea por el título de la Liga F Moeve 2025-2026, tras ganar al Real Madrid (0-1) en el partido adelantado de la jornada 17. Tras un susto de para la portera Adriana Nanclares, el gran gol de Sara Ortega ha decidido los tres puntos para el club bilbaíno.

Fútbol Mujeres deportistas Athletic Club Liga F Moeve

