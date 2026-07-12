EA SPORTS LIGA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Munduko Txapelketak Athleticen, Realaren eta Osasunaren Liga hasiera atzeratuko du

EA Sports Ligako lehen jardunaldiko partiden erdiak dataz aldatu beharko dira nazioarteko jokalarien atsedena errespetatzeko.
Primera jornada LaLiga
EA Sports Ligako lehen jardunaldia. Argazkia: LaLiga
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Abuztuaren 14, 15 eta 16ko asteburuan jokatuko den 26-27 denboraldiko EA Sports Ligako lehen jardunaldiak aldaketak izan ditzake, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatzen ari diren Munduko Futbol Txapelketaren ondorioz.

Jokalariek izan behar duten gutxieneko atseden-denborak (21 opor-egun jarraian gutxienez) lehen jardunaldiko partiden erdiak atzeratzera behartuko luke Liga, besteak beste, Athleticek, Osasunak eta Realak jokatuko dituztenak.

Hain zuzen ere, Bartzelona-Athletic, Real Madril-Reala, Celta-Osasuna, Atletico Madril-Malaga eta Valentzia-Betis partidak atzeratuko lirateke.

Espainiak, Frantziak, Argentinak eta Ingalaterrak finalerdietarako txartela lortu ondoren, guztiek dute ezarritako oporretarako gutxieneko denbora hartu ezingo duen jokalariren bat, eta horrek Ligaren hasiera moldatuko luke. Horien artean daude Unai Simon, Aymeric Laporte, Nico Williams edo Mikel Oyarzabal.

Hasiera batean, atzeratutako partida horiek Ligako bigarren eta hirugarren jardunaldien artean jokatuko lirateke.

Futbola Real Sociedad Athletic Club EA Sports Liga Osasuna Munduko Futbol Txapelketa

Zure interesekoa izan daiteke

LaLiga EA Sports
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X