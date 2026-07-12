Munduko Txapelketak Athleticen, Realaren eta Osasunaren Liga hasiera atzeratuko du
Abuztuaren 14, 15 eta 16ko asteburuan jokatuko den 26-27 denboraldiko EA Sports Ligako lehen jardunaldiak aldaketak izan ditzake, Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan jokatzen ari diren Munduko Futbol Txapelketaren ondorioz.
Jokalariek izan behar duten gutxieneko atseden-denborak (21 opor-egun jarraian gutxienez) lehen jardunaldiko partiden erdiak atzeratzera behartuko luke Liga, besteak beste, Athleticek, Osasunak eta Realak jokatuko dituztenak.
Hain zuzen ere, Bartzelona-Athletic, Real Madril-Reala, Celta-Osasuna, Atletico Madril-Malaga eta Valentzia-Betis partidak atzeratuko lirateke.
Espainiak, Frantziak, Argentinak eta Ingalaterrak finalerdietarako txartela lortu ondoren, guztiek dute ezarritako oporretarako gutxieneko denbora hartu ezingo duen jokalariren bat, eta horrek Ligaren hasiera moldatuko luke. Horien artean daude Unai Simon, Aymeric Laporte, Nico Williams edo Mikel Oyarzabal.
Hasiera batean, atzeratutako partida horiek Ligako bigarren eta hirugarren jardunaldien artean jokatuko lirateke.
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2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako eta Hypermotion Ligako derbien egutegia
Honako hauek dira bi txapelketetako 14 derbien datak; lehena, 4. jardunaldian jokatuko dute Alavesek eta Osasunak, Mendizorrotzan, irailaren 6an.
Bartzelona-Athletic, Real Madril-Reala, Alaves-Getafe eta Celta-Osasuna, lehen jardunaldian
Liga hasiera abuztuaren 15-16ko asteburuan jokatuko da, eta txapelketa maiatzaren 30ean amaituko da.
Jon Ander Gonzalez epailea Lehen Mailara igo da, eta Olatz Rivera, Bigarren Mailara
Jon Ander Gonzalezek zazpi denboraldi eman ditu Bigarren Mailan, eta Olatz Rivera, ordea, 1. RFEFetik iritsi da Bigarren Mailara; 2017an, emakumezkoen Lehen Mailan egin zuen debuta, eta futbol profesionalean igo den bigarren emakumea da. Iosu Galech Bigarren Mailara pasa da, Lehen Mailatik.
Epaileek arrazoi eman diote Ligari, eta txapelketa abuztuaren 15-16ko asteburuan hasiko da
Ligak eta Espainiako Futbolarien Elkarteak ez dute datorren kanpainako egutegiaren inguruan akordiorik itxi, eta, beraz, hitzarmen kolektiboak dioen bezala, epaileen organora jo zuten. Javier Tebas buru duen erakundeari eman dio arrazoi.
Elxeko entrenatzailea izateari utzi dio Eder Sarabiak
“Gelditzeko, deskonprimitzeko eta beste gauza batzuei kasu egiteko momentua da”, adierazi du entrenatzaile bilbotarrak, prentsaurrekoan. 2024-2025 denboraldian lortu zuen Elxek lehen mailarako igoera, eta 2025-2026 denboraldian maila mantentzea lortu du, Eder Sarabiaren laguntzarekin.
Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)
RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.
Txapeldunen Ligarako bosgarren txartelak Athletic eta Osasuna Europara hurbildu ditu
Rayo Vallecanok Conference Leagueko finalerako sailkapena lortu ostean, Espainiak matematikoki bermatu du Txapeldunen Ligako plaza gehigarri bat, eta horrek Europan jokatzeko aukera gehiago emango dizkie Athletici eta Osasunari.
Nolako derbia espero dute Alaveseko eta Athleticeko zaleek?
Alavesek eta Athleticek denboraldiko azken euskal derbia jokatuko dute Mendizorrotzan. Alaves jaitsiera postuei begira dago, eta Athletic ez dago bere momenturik onenean. Zer gertatuko da?