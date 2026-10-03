Derbi vasco
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El derbi Athletic-Real Sociedad de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas

En esa misma jornada del campeonato, el Alavés visitará al FC Barcelona el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, y Osasuna jugará en A Coruña el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas.
Jon Mikel Aramburu (Reala) eta Robert Navarro (Athletic)
Aramburu y Navarro luchan por el balón, en una jugada del derbi Athletic-Real Sociedad de febrero de 2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: 2026-2027ko EA Sports Ligako 11. jardunaldiko Athletic-Reala derbiaren ordutegia
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El derbi vasco Athletic-Real Sociedad de la undécima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará en San Mamés domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este sábado.

En esa misma jornada del campeonato, el Alavés visitará al FC Barcelona el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, y Osasuna jugará en A Coruña el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas.

El partido entre el Athletic y la Real Sociedad será el tercer derbi vasco de la edición en juego de LaLiga EA Sports; en los dos primeros, el Alavés ganó a Osasuna por 5-2, y Athletic y Alavés empataron, 0-0, en Bilbao. 

Derbi Vasco Athletic Club Real Sociedad San Mamés Osasuna Alavés LaLiga EA Sports

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