El derbi vasco Athletic-Real Sociedad de la undécima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará en San Mamés domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este sábado.

En esa misma jornada del campeonato, el Alavés visitará al FC Barcelona el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, y Osasuna jugará en A Coruña el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas.

El partido entre el Athletic y la Real Sociedad será el tercer derbi vasco de la edición en juego de LaLiga EA Sports; en los dos primeros, el Alavés ganó a Osasuna por 5-2, y Athletic y Alavés empataron, 0-0, en Bilbao.