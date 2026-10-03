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El derbi Athletic-Real Sociedad de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports se jugará el domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas
En esa misma jornada del campeonato, el Alavés visitará al FC Barcelona el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, y Osasuna jugará en A Coruña el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas.
El derbi vasco Athletic-Real Sociedad de la undécima jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2026-2027 se jugará en San Mamés domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas, tal y como ha anunciado LaLiga este sábado.
En esa misma jornada del campeonato, el Alavés visitará al FC Barcelona el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas, y Osasuna jugará en A Coruña el lunes 2 de noviembre a las 21:00 horas.
El partido entre el Athletic y la Real Sociedad será el tercer derbi vasco de la edición en juego de LaLiga EA Sports; en los dos primeros, el Alavés ganó a Osasuna por 5-2, y Athletic y Alavés empataron, 0-0, en Bilbao.
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